Mărturiile protestatarilor, la Parchetul General. ”Ultima gazare a fost dezastru”

Mai mulți protestatari care au participat la protestul din 10 august din capitală s-au prezentat, sâmbătă, la Parchetul General pentru a depune plângere împotriva forțelor de ordine, pe motiv că au intervenit extrem de violent.

”Am fost dus în poliție, nu știu la ce secție, că am amețit și după aceea am fost dus în procuratură, unde am spus că-i dau în judecată pe șefii Jandarmeriei și pe chestia asta mi-au făcut un dosar penal pentru ultraj. Au spus că i-am lovit pe jandarmi cu pumnii și cu picioarele. Trei jandarmi s-au jucat cu spray-urile pe mine. Eram absolut orbit. Nu vedeam nimic. Nu știam dacă e zi sau noapte. Erau 6 jandarmi, am 70 de ani, cum să bat jandarmii? (...) Pe jandarmii tineri care m-au bătut, nu mă concentrez pe ei, deoarece au fost niște simpli executanți. Discernământul lor și gradul lor de inteligență este foarte scăzut, deci vina o poartă șefii Jandarmeriei. Desiguri, adevărații vinovați sunt Liviu Dragnea și Carmen Dan”, a spus una dintre victimele protestului din 10 august.

Un alt protestatatar susține că a stat într-o zonă mai restrasă, dar cu toate astea a inhalat cantități importante de gaze, ale căror efecte le-a simțit și în zilele următoare.

”M-am ales cu niște porții de gaze. La un moment dat s-a produs o busculadă, lumea a năvălit retrăgându-se din zona gardurilor dinspre Guvern și nu foarte departe am auzit o explozie. Reacția forțelor de ordine, dacă pot să le spun așa, a fost extraordinar de disproporționată. Bătaie n-am luat”, povestește una dintre victimele care s-a prezentat sâmbătă la Parchetul General pentru a depune plângere.

Un bărbat susține că a inhalat o cantitate atât de mare de gaze, încât și-a pierdut cunoștința și s-a trezit în momentul în care câțiva tineri îi dădeau cu apă pe față.

”Toată lumea calmă, toată lumea ok, copii, bătrâni, femei, tot ce se putea ok, până au dat ei gaze. Au aruncat grenade undeva la 10-15 metri de noi. Ultima gazare a fost dezastru. Te ardea fața. Eu m-am trezit când mă spălau niște tineri pe față”, transmite o altă victimă.

