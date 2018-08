Șeful Parchetului Militar: „Niciun procuror militar nu a fost în Piața Victoriei”. Carmen Dan și Jandarmeria îl contrazic

Pro TV

Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu a declarat marţi că niciun procuror militar nu a fost în Piaţa Victoriei în timpul intervenţiei jandarmilor de vineri seară, când au avut loc violenţe.

Declarația vine după ce, marți dimineața, ministrul de Interne Carmen Dan a afirmat că intervenţia s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar, care s-a aflat în Piaţă.

„Sunt la dispoziția organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să își facă treaba și să stabilească „n ce mod ministrul și-a exercitat competențele, pornind de la pe care am susținut-o și sâmbătă, că nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale, iar Jandarmeria și-a coordonat intervenția în piață sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piață (...) Am spus sâmbătă ce am constatat eu în urma acelei intervenții. Sunt șefii misiunilor operative care au fost acolo în Piață, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenției – totul sub supravegherea unui procuror militar”, a spus Carmen Dan.

Întrebat, marţi, dacă poate confirma declaraţiile publice făcute de purtătorii de cuvânt ai Jandarmeriei potrivit cărora un procuror militar a gestionat situaţia juridică a evenimentelor din PIaţa Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar a negat această informaţie care de altfel a fost făcută publică şi de ministrul de Interne Carmen Dan, informează News.ro.

„Veau să vă comunic faptul că în după amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi s-a şi răspuns în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobilă înaintat excede competenţelor profesionale şi deontologiei profesionale. (...) Vă asigur că nu. De la Parchetul Militar Bucureşti nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă”, a afirmat procurorul Ionel Corbu.

De asemenea, întrebat dacă din punct de vedere legal la intervenţie ar fi trebuit să fie prezent un procuror militar, Corbu a răspuns: „Sub nicio formă".

Reacția Jandarmeriei

Ulterior, reprezentanții Jandarmeriei au revenit cu un comunicat, contrazicându-l pe șeful Pachetului Militar.

„În data de 10 august a.c., în Piața Victoriei, pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piața Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat cât și în zona dispozitivelor alaturi de reprezentanții Jandarmeriei, Poliției și autorităților publice centrale și locale”, a precizat

Vineri, 50.000 de oameni au manifestat în Piața Victoriei din Capitală. Protestul a degenerat, astfel că în cursul serii au avut loc mai multe ciocniri violente între grupuri de protestatari, care au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi, și forțele de ordine, care au folosit grenade, gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Printre cele 440 de persoane care au primit îngrijiri medicale au fost și copii și femei, iar în jur de 65 au ajuns la spital. Totodată, procurorii militari au deschis dosar penal privind intervenţia jandarmilor în Piaţa Victoriei.

