Povestea Alexandrei, o tânără care a început să consume droguri de la 10 ani. „Am vrut să mă sinucid în fața mamei mele”

Foști consumatori, acum reabilitați, au fost invitați să povestească în fața a sute de adolescenți, coșmarul pe care l-au trăit, și care puțin a lipsit să îi ucidă.

Alexandra a fost dependentă de droguri timp de 10 ani. A încercat marijuana la 16 ani, din curiozitate. Apoi ecstasy și în scurt timp a devenit dependentă de heroină și GHB. Ulterior a început să facă trafic de droguri și să trăiască pe străzi. Pe lângă cicatricea din frunte, cu care s-a ales în urma unei supradoze de heroină, stupefiantele i-au lăsat și alte semne.

Alexandra Ristea: „Am un cazier pătat, am o reputație pătată în fața multor oameni, am un diagnostic de început de schizofrenie pe fondul consumurilor de droguri. Aveam episoade psihotice, în care pur și simplu nu mai știam cine eram, înnebunisem la propriu. Au fost momente în care am vrut să mă sinucid în fața mamei mele și nu mai vedeam un scop, credeam că sunt o drogată care merită să moară”.

Și Daria a fost dependentă. A început să consume încă din adolescență de teamă că va fi respinsă de grupul din care făcea parte. La fel ca Alexandra, și ea a primit o condamnare de 1 an și 6 luni pentru traficul cu droguri.

Daria Negruț: „Condamnarea pentru mine a fost și sămânța salvării aș putea să spun, deoarece eu în urma condamnării a trebuit să fac muncă în folosul comunității, pe care am ales să o fac la mănăstire. Era singurul loc unde eu nu eram înconjurată de traficanți”.

Anul trecut, zeci de elevi de la licee din mai multe zone ale țării au fost cercetaţi pentru consum și vânzare de droguri. Cele mai consumate droguri de către tineri sunt așa zisele entnobotanice, adică drogurile sintetice, comercializate sub denumiri legale cum ar fi săruri de baie, bețisoare parfumate sau îngrășăminte pentru plante.

Ramona Dabija, Agentia Națională Antidrog: „Consumul de droguri este o problemă care ne privește pe toți. O singură persoană dacă va fi salvată datorită recomandărilor, datorită faptului că a cerut ajutorul, atunci lucrurile sunt în schimbare și suntem încaântați să vedem foarte mulți adolescenți care vor să fie ambasadori ai acestei campanii”.

Cel mai recent raport al Agenției Naţionale Antidrog arată că un elev din 10 a consumat droguri iar 16% dintre cei între 15-64 ani au luat cel puţin un tip de drog de-a lungul vieţii, în timp ce 6% au consumat și în ultimul an. Cele mai mari rate de consum se observă în rândul populaţiei tinere, adolescenții sunt cei mai vulnerabili, iar cea mai mică vârstă de debut pentru consumul de droguri este de doar 10-11 ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: