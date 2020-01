Cum se apără, acum, pe Facebook primarul care a plătit pentru a face sex cu două minore în 2007

Primarul din Mogoşeşti Siret, martor într-un proces cu trafic de minore şi complicitate la viol.

Primarul comunei Mogoşeşti Siret, Damian Butnariu, a recunoscut în faţa instanţei, unde a fost audiat ca martor într-un dosar în care cinci persoane au fost judecate pentru trafic de minori şi complicitate la viol, că a întreţinut relaţii sexuale cu două fete, minore în acel moment, în sediul primăriei, transmite Agerpres.

Potrivit motivării instanţei, una dintre fetele traficate a declarat că în iulie 2007, în urma unor discuţii cu mama ei a plecat de acasă cu sora mai mică, care pe atunci avea 16 ani. Cele două fete s-au mutat într-o locuinţă de la periferia municipiului Paşcani cu intenţia de a-şi achita chiria din burse şi alocaţii. După câteva zile, proprietarul casei "a constrâns-o pe persoana vătămată să întreţină relaţii sexuale cu el ameninţând-o că va face publice înregistrări video ale relaţiilor sexuale. Minora a acceptat în mod repetat, în contextul acestor constrângeri, să întreţină raporturi sexuale cu inculpatul în perioada în care a fost privată de libertate la domiciliul acestuia".

Mama fetelor a aflat ce s-a întâmplat, a reclamat dispariţia fetelor de acasă, iar bărbatul care le ţinea încuiate a fost nevoit să le lase să plece. După un timp a aşteptat-o pe una dintre fete să iasă de la şcoală şi sub ameninţarea că o omoară a obligat-o să urce într-o maşină, unde mai erau o încă o fată şi un băiat. Fetele au fost duse în localitatea Mogoşeşti - Siret unde, potrivit motivării, "le-au obligat să întreţină raporturi sexuale normale şi orale cu un bărbat, chiar în sediul primăriei comunei Mogoşeşti Siret, în schimbul a 100 sau 150 lei pe care nculpatul a încasat-o de la acesta".

Bărbatul care a întreţinut relaţiile sexuale în primărie cu cele două fete a a fost citat ca martor în acest dosar, el fiind primarul comunei Damian Butnariu.

Citește și Poveste de necrezut în Vaslui. A fost cu 2 fete de 12 și 15 ani și va avea un copil cu mama lor

Potrivit motivării, "martorul a confirmat faptul că, în cursul lunii septembrie a anului 2007 a întreţinut raporturi sexuale orale în sediul primăriei, cu numita (...) şi cu persoana vătămată (...), care i-au fost aduse de către inculpatul (...) plătindu-i inculpatului, pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere, suma de 100 sau 150 lei".

Potrivit portalului Tribunalului Iaşi, unul dintre inculpaţi a primit o pedeapsă de 18 ani de închisoare cu executare, iar cel care a sechestrat şi obligat fata să întreţină relaţii sexuale a fost condamnat la o pedeapsă totală de 15 ani închisoare.

Primarul comunei Mogoşeşti Siret, Damian Butnariu, spune prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, că este un atac mediatic din partea celor care tânjesc la funcţia sa.

"În an electoral, este normal sa fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi încheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte în faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc. Sunt membru al PNL de la începutul carierei mele publice şi înţeleg să mă pun la dispoziţia conducerii partidului în această situaţie şi rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieşi la suprafaţă în acest caz. Le mulţumesc tuturor cetăţenilor comunităţii mele pentru încrederea acordată. Ei sunt singurii care îmi cunosc caracterul personal şi realizările în momentele critice din comună, realizări care vor rămâne mai presus de toate răutăţile", scrie primarul comunei Mogoşeşti Siret, Damian Butnariu.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!