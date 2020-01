Poveste de necrezut în Vaslui. A fost cu 2 fete de 12 și 15 ani și va avea un copil cu mama lor

Poveste halucinantă în Vaslui: un bărbat este cercetat pentru viol asupra unei fete de 12 ani, după ce a avut o relație de amor cu sora ei, de 15 ani și a lăsat-o însărcinată pe mama fetelor.

Culmea e că femeia îi ia apărarea individului și susține că bărbatul de 28 de ani nu ar trebui pedepsit, pentru că nu a făcut nimic rău.

Totul a ieșit la iveală după ce, în urmă cu câteva zile, mezina în vârstă de 12 ani a fost găsită hoinărind prin sat.

Copila le-a spus oamenilor că a plecat de acasă, după ce iubitul mamei ar fi încercat să o violeze. Suspectul, un individ de 27 de ani, neagă acuzația.

Suspect: „Nu e adevărat. Eu i-am interzis să umble gură-cască. Voiam să fie lângă mama ei, nu să ajungă o vagaboandă. Am fost acuzat pe nedrept. Las domnii de la Procuratură să își facă datoria.”

Bărbatul recunoaște, în schimb, că a avut o relație cu altă soră a copilei, dar și cu mama fetelor, o femeie de 38 de ani, acum însărcinată în 5 luni.

Suspect: „Am vorbit un an și cinci luni cu fata. Îmi pare rău că am ajuns să mă culc cu ea. Am plecat în străinătate pentru bani, când m-am întors ea avea pe altul. După un an am ajuns să am o relație cu mama ei. Aștept un copil, o iubesc, ce a fost a fost.”

Fata de 12 ani a ajuns acum în grija celor de la Protecția Copilului. La fel s-a întîmplat și cu sora ei de 15 ani, care după ce a avut o relație cu tânărul acuzat, a rămas însărcinată cu un alt bărbat la care se mutase.

Mama fetelor îi ia apărarea individului.

Mama fetelor: „Nu știu din ce cauza au luat aceste decizii, să-l acuze pe el. Nu îmi dau seama.”

Reporter: „A încercat iubitul să agreseze fata de 12 ani ? Nu, asta nu."

Nici în privința relației pe care a avut-o cu fiica ei de 15 ani femeia nu vede vreo problemă.

Reporter: „Dumneavoastră cum vă simțiți știind că trăiți cu fostul iubit al fetei?”

Mama fetelor: „Cum să mă simt, e fostul iubit. Am vorbit destul de clar cu fata. A spus că e de acord. Nu mai aveau nicio legătură de un an, înainte să ne cunoaștem. Am vorbit clar și fata era bucuroasă pentru mine.”

Vecină: „Am auzit că s-a căsătorit cu un băiat mai tânăr, a trăit fata ei cu băiatul cu care ea e măritată acum. Mama și fiica cu același bărbat. Nu e normal.”

Localnică: „Nu s-a pomenit de când lumea și pământul. Dacă ele au luat decizia asta. Când trăia bărbatul avea grijă de fete, după ce a murit bărbatul, jale, jale. E dezastru.”

Individul este cercetat în stare de libertate pentru viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală.

