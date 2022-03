Un ONG din Suceava și altul din Africa de Sud și-au unit forțele pentru a salva animalele sălbatice din Ucraina

Două ONG-uri, unul din Suceava și altul din Africa de Sud, și-au unit forțele pentru a salva animalele sălbatice din Ucraina.

Recent a fost adus la grădina zoologică din Rădăuți leul „Mir” - înseamnă „pace”, în limba ucraineană. Rămâne acolo 30 de zile, după care va pleca spre continentul african.

Leul Mir a fost adus la Rădăuți de la grădina zoologică aflată în orașul ucrainean Sambir. Este al doilea salvat din Ucraina de Asociația Casa lui Patrocle. Primul a fost Symba, adus din Zaporojie.

Roxana Ciornei, fondatoare a Asociației Casa lui Patrocle – Animal Rescue: „Leul este în custodia noastră și va rămâne alături de Symba. Ambii lei au fost salvați de la o moarte sigură, pentru că erau în grădini zoologice izolate, iar oamenii care i-au salvat chiar și au pus viața în primejdie pentru a salva aceste animale”.

După ce vor sta o perioadă în carantină, felinele vor fi duse cu un avion la un sactuar din Africa de Sud, care se întinde pe 150 de hectare. Membrii asociaţiei fac eforturi pentru a obţine actele necesare deplasării.

Lionel Shane de Lange, fondator al Warriors of Wildlife: „Sunt foarte multe animale care ar trebui salvate. Am un sanctuar în Africa de Sud, unde am deja 28 de lei și un tigru din Ucraina. Cu Mir și Symba, vor fi 30 de lei și vom continua să salvăm cât de multe animale putem”.

Animalele salvate din Ucraina, cu excepția celor de companie, pot intra în România doar prin vama Halmeu din Satu-Mare.