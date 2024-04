Un nou parc a fost inaugurat în București. „Este cel mai mare deschis în Capitală, după Revoluție” | FOTO

Este a doua fază a Parcului Liniei, transformată şi ea dintr-un morman de gunoaie şi moloz într-o adevărată oază de verdeaţă. Mii de oameni au venit cu mic, cu mare, la inaugurare. Întreaga investiţie a costat 15 milioane de lei cu TVA.

„Anul trecut, de 1 Iunie, primul parc al Cartierului Militari şi cel mai lung parc liniar din Europa îşi primea cei dintâi vizitatori. Atunci a fost inaugurată faza întâi, lungă de 630 de metri şi întinsă pe 4,5 hectare. Intrarea se face din Str. Lujerului, între Plaza Mall şi Cora Lujerului. Iată că azi, la mai puţin de un an distanţă, este dată în folosinţă a doua fază, dintre Gara Cotroceni şi Bd. Doina Cornea. Are o lungime de 580 de metri şi o suprafaţă de 3,5 hectare, din care un hectar este ocupat de o pădure urbană. Tot în ultimul an, a fost lăţită şi extinsă cu o jumătate de hectar prima fază a parcului, unde a fost amenajat un spaţiu dedicat patrupedelor”, arată comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 6, potrivit News.ro.

Sursa citată mai spune că ajungem, astfel, în total, la peste 8 hectare de parc nou în mijlocul oraşului, într-o zonă unde era nevoie de spaţiu verde ca de aer! Cu atât mai mult cu cât terenul de aici era un focar de infecţie, plin de gunoaie, de bălării dese şi deşeuri provenite din construcţii. A fost curăţat şi transformat într-unul dintre cele mai atractive spaţii din Bucureşti.

Ciucu: Este cel mai mare parc deschis în Bucureşti, după Revoluţie

„Din vara anului trecut şi până acum am adăugat încă patru hectare de spaţiu verde şi spaţii de relaxare pe locul pe care timp de 30 de ani a fost o groapă de gunoi. Sunt aici multe atracţii, noi locuri de joacă şi spaţii de relaxare inedite, o pistă de biciclete de aproximativ 1,5 km, inclusiv o pădure urbană. Numai în Faza 2 am plantat 1.500 de arbori. Astfel, Parcul Liniei a ajuns la peste 8 hectare şi este cel mai mare parc deschis după Revoluţie în Bucureşti”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, potrivit sursei menţionate.

„Este superb. O oază de aer curat. Înainte era un teren abandonat, plin de gunoaie. E o transformare spectaculoasă a locului, dintr-o bombă ecologică, care polua zona, într-un spaţiu verde superb”, a spus un localnic, venit să se plimbe cu familia.

„Cu siguranţă este cel mai frumos parc din Bucureşti. Eu nu am mai văzut aşa ceva, toate aceste foişoare, amenajarea inedită. Mulţumim mult!”, a adăugat o doamnă care, de pe o băncuţă, admira liniştită, peisajul.

Copiii au fost cel mai fericiţi. Au luat la rând toate echipamentele de joacă şi nu conteneau să se minuneze. „Dacă de dimineaţă nu voia să iasă din casă, acum nu se mai dă dusă”, a precizat o mămică despre fetiţa ei.

Faza II a Parcului Liniei o completează armonios pe prima. Conţine şi ea locuri de joacă pe categorii de vârstă, leagăne pentru persoane cu dizabilităţi, mese de pingpong, de teqball, aparate pentru sport în aer liber, mese unde oamenii pot să facă un picnic, zone de relaxare cu mobilier urban de calitate, precum şi foişoare smart, cu WiFi free şi prize la care se poate conecta laptopul şi lucra în aer liber.

Tot în noua bucată de parc există o piaţetă, fântână drydeck, o zonă unde flutură 30 de steaguri (27 ale statelor UE, plus un steag al Republicii Moldova, al UE şi al Primăriei Sectorului 6). O altă noutate aici e că linia ferată nu a mai fost acoperită cu deck, ci cu marnă, la fel de prietenoasă cu mediul.

Ce conţine noua bucată de parc, inaugurată duminică, de Florii

- pistă de biciclete de 585 de metri, în continuare celei din faza întâi;

- o pădure urbană de 1 ha, cu 900 de arbori: brazi, pini, tei, salcâmi, pruni, arbori de lalea etc. Este prima pădure urbană într-o zonă intens locuită. În afară de această pădure, alţi 550 de copaci au fost plantaţi în Faza II a parcului, iar 350 de arbori au fost plantaţi în faza întâi;

- 2.500 de arbuşti şi mii de flori;

- suprafaţa spaţiului verde e de 5.093 mp, cu sistem automatizat de irigaţii;

- pe o bucată de 5.000 mp, care a fost denumită Liniei II bis, au fost amenajate doar alei încadrate de spaţiu verde;

pumptrack (267 mp);

- fântână drydeck (64 mp);

- locuri de joacă;

- zonă de fitness şi de hamace;

- 5 foişoare smart, dotate cu prize şi WiFi;

- 4 pergole metalice, cu spaţii de relaxare;

- bănci de mai multe tipuri;

- cişmele şi toalete ecologice;

- 3 rastele de biciclete;

- panou informatic;

- totul este monitorizat video, cu camere de supraveghere.

Întreaga investiţie a costat 15 milioane de lei cu TVA.

Încep lucrările la faza III, cea mai mare

De acum, vor fi demarate lucrările la Faza III şi ultima, cea mai vastă, de 8 hectare şi 3 km. Primăria Sectorului 6 a finalizat studiul de fezabilitate şi a scos deja lucrările la licitaţie. Ca şi la fazele I şi II, lucrările vor începe cu igienizarea terenului viran. Faza III va fi una spectaculoasă, cu zone de picnic, de hamace, de căţărare, locuri de joacă, terenuri de sport, piaţetă urbană, zonă de artă urbană şi de evenimente, spaţii comerciale, dar şi o zonă de expoziţie CFR.

La final, între Lujerului – Valea Cascadelor – Bd. Doina Cornea, ne vom bucura de cel mai lung parc liniar din Europa (de peste 4,2 kilometri),.

„Vom avea aici, undeva la anul pe vremea asta sau cel târziu în vara lui 2025, cel mai lung parc din România, un parc liniar după modelul celui de la Paris, de unde ne-am inspirat”, a mai spus Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

