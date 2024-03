Un microbuz scăpat de sub control a prins sub el un pieton, în Bistrița. A scăpat cu viață, printr-o minune

În microbuz se afla o familie din Mureș: șoferul, soția și fiul lor, de 17 ani. Adolescentul și tatăl său au ajuns și ei la urgențe.

Accidentul s-a petrecut pe drumul național care străbate satul Dipșa, într-o curbă periculoasă. Șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat la marginea drumului, peste un pieton care a rămas strivit între microbuz și o poartă. Până la sosirea echipelor de intervenție, omul a fost scos de localnici de acolo, în stare de șoc.

Localnic: „A venit cu viteză, curba foarte mare, și s-a răsturnat, eram în curte și am am auzit poc, l- am văzut pe vecinul, a vrut să meargă la lucru și l-a prins mașina, nu l-a prins tot, ci doar puțin, s-a tras puțin mai în spate și l-a apucat puțin.”

Soția pietonului : „A ieșit din curte să meargă la servici, și dintr-o dată s-a întâmplat ce s-a întâmplat”

Reporter: S-a prăbușit peste el ?

Soția pietonului: „I-a prins mâna stângă și piciorul stâng”

Localnică: „S-a auzit tare bubuitura, foarte tare. L-am găsit acolo, lovit”

Reporter: Pe trotuar mergea ?

Localnică: „Da, pe trotuar.”

Șoferul de 40 de ani, soția de 32 de ani și fiul lor de 17 au fost și ei ajutați de localnici să iasă din microbuz.

Localnic: „Am spart geamul și l-am prins de un picior, că altfel nu l-am putut scoate, l-am prins de un picior pe șofer și l-am tras afară.”

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: „La locul solicitării, echipajele de intervenție au găsit patru persoane implicate în accident, dintre care trei au avut nevoie de îngrijiri medicale. După ce au fost stabilizate, au fost transportate la Upu-Smurd Bistrița, pentru continuarea investigațiilor medicale.”

Familia se întorcea de la o piață de mașini și nu e clar din ce cauză bărbatul a pierdut controlul volanului. Urmele de frână se întindeau pe aproape 30 de metri, au arătat măsurătorile polițiștilor. Cert este că șoferul nu consumase alcool.

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: „Din primele verificări, a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat, acroșând un pieton”.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-03-2024 08:04