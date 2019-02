Un liceu din Galați are 33 de centrale termice. Oficialii locali spun că vor fi facturi mai mici

E scandal între autorităţile din Galaţi din cauza soluţiilor alese pentru încălzirea unităţilor de învăţământ.

La un singur liceu, de exemplu, au fost instalate nu mai puţin de 33 de centrale termice, iar consilierii din opoziţie suspectează că banii ar fi fost cheltuiţi cu dedicaţie, pentru o reţea de încălzire supradimensionată.

Reprezentanţii primăriei se apără şi spun că proiectantul a ales o soluţie de funcţionare a centralelor în cascadă, care va însemna facturi mai mici la încălzire.

Scandalul a izbucnit la Liceul de Marina din Galaţi, unde o firmă plătită de primărie a instalat, la sfârşitul anului trecut, mai multe baterii de centrale de 100 şi 120 de kilowatti.

Într-o fostă sala de clasă au fost instalate douăzeci de centrale termice. Celelalte, până la 33, sunt în anexe ale liceului şi în sala de sport.

Gheorghe Vâlcu, administratorul liceului: "Celelalte sunt în stand-by. Dacă este nevoie de căldură, atunci regulatorul - că are un regulator-mama şi celelalte sunt pilotate de regulatorul principal - atunci din stand-by trec în acţiune. Noi nu facem decât să reglăm temperatura agentului primar în funcţie de ce vrem noi în incintă şi porneşte una, 10, 15, câte consideră el că sunt necesare."

Consilierii locali spun însă că le-a fost băgat sub nas un proiect de hotărâre cu dedicaţie pentru cei care aveau de câştigat de pe urma instalării acestor centrale.

Prof. Onuț Atanasiu, consilier local: "Trist este că nu sunt folosite cele 33, adică sunt inutile. Ei reabilitaseră un punct termic, toată infrastructura de la punctul termic până la Liceul de marină era reabilitată. Practic soluţia lor ar fi fost să monteze un cazan în punctul termic respectiv şi cu siguranţă costurile ar fi fost mai mici cu cel puţin 100.000 de euro."

Specialiştii spun că este vorba despre calcule mai complexe. Necesarul de energie termică se calculează în funcţie de o serie întreagă de factori:

Ing. Năstase Epure, expert tehnic: "În baza unui calcul termotehnic care ţine cont de elementele de închidere sau elementele care înconjoară spaţiul respectiv şi prin care are loc pierderea de căldură. Una e să am un perete de o jumătate de cărămidă, de 12,5, şi alta e să am unul de o cărămidă jumate, adică 37,5. V-am dat exemplul cel mai uzual, cu cărămidă."

Cristian Capețis, director Direcția de Infrastructură și Lucrări Publice: "Centralele funcţionează după o soluţie de automatizare care se cheamă funcţionare în cascadă. Este mult mai avantajos să pornească secvenţial un număr de centrale în tandem. Costurile trebuie să înţelegeţi că sunt stabilite de o procedură de achiziţie publică. Soluţia care a fost dată este o soluţie dată în cazul cel mai defavorabil, la temperaturi exterioare de minus 18 grade Celsius."

Costul instalării centralelor la Liceul de Marină din Galaţi depăşeşte 15 milioane de lei, fără TVA. Aceeaşi soluţie tehnică a fost aleasă şi pentru alte unităţi de învățământ din oraş.

