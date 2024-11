Elena Lasconi insistă să-l aibă pe Ilie Bolojan premier, dacă va deveni președinte. „Eu nu mă sucesc după cum bate vântul”

Elena Lasconi i-a explicat Andreei Esca la Știrile PROTV de joi seara că nu s-a răzgândit și Bolojan va fi premierul României dacă ea va fi noul președinte.

Elena Lasconi: „Andreea, tu mă cunoști de aproape 30, de 25 de ani, mă cunoști bine și cred că știi că cuvântul meu e contract. Eu nu mă sucesc după cum bate vântul. Eu sunt foarte serioasă când am spus că am o opțiune. Aceasta cred că este o opțiune foarte bună și am văzut că și domnul Bolojan a spus că dorește același lucru, să reducem numărul de parlamentari la 300, să respectăm votul românilor. Asta avem și noi în program. Am văzut că dorește să scadă numărul de secretari de stat. Eu mi-aș dori să scădem și numărul de ministere. Prea e petrecere în toate instituțiile statului și prea s-au obișnuit oamenii, că de asta sunt furioși. Acum există o obișnuință, așa că ei trebuie să lucreze pentru stat, nu statul trebuie să lucreze pentru cetățeni, iar oamenilor trebuie să le dai mai multă putere.”

Andreea Esca: De ce îți place cel mai mult domnul Bolojan?

Elena Lasconi: „Dacă ar fi să alegi din toate lucrurile, pentru că eu am experiență în administrație, știu ce înseamnă, știu cât este de greu și sunt importante faptele. Eu am arătat fapte. În cât timp am fost primar și domnul Bolojan a arătat fapte. Adică te duci acum în Câmpulung, poți să te duci în Oradea, vezi că a lăsat în urmă fapte, nu povești, că de povești ne e plin podul. În ultimele zile am văzut, așa cum ai spus și tu mai devreme, poporul român este foarte, foarte dezbinat.

Există această ură acum între aceste două tabere și întrebarea mea este dacă ai idee. Nu știu ce crezi că ar putea să reconcilieze aceste tabere, mai ales că uite, alegerile de duminică sunt de 1 decembrie, când e ziua tuturor românilor. O femeie poate să facă asta, pentru că o femeie știe să țină o familie unită. Și pentru mine România este sfântă. De asta sunt astăzi aici, pentru că, credeți-mă, nu-i ușor să fii să ajungi în momentul acesta și eu sunt sigură că voi putea să unesc acest popor. Este dezbinare. Am văzut un val de ură până astăzi, înainte de decizia CCR, dar eu cred că lucrurile se vor inflama. Mă tem să nu fie anarhie, pare că e haos, pare că nimeni nu mai știe nimic. Eu v-aș ruga să ne păstrăm calmul, să fim responsabili și să le luăm pe rând votul românilor.”

