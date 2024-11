Marcel Ciolacu, despre înfrângerea în turul 1: Dacă ar trebui mâine să reiau campania, e posibil să fac aceleaşi greşeli

"Am crezut că o campanie pozitivă, cu o campanie în care arăţi ceea ce ai făcut, arăţi cu mândrie că am intrat în Schengen... Eu nu am intrat în turul doi. După două zile, România a intrat în Schengen. (...) Nu trebuie să faci în viaţă lucrurile numai electoral. Dar vă mai spun un lucru: voi pleca din Palatul Victoria mândru, mândru când mă întâlnesc şi cu prietenii şi cu cunoştinţele şi cu românii pe stradă. O să mai fie o perioadă în care va trebui să mai dau explicaţii, dar mai ales mândru în faţa fiului meu. Nu am făcut nimic rău României şi s-a dovedit că deciziile pe care le-am luat, cu costurile electorale, au fost decizii corecte. Dacă România şi Guvernul României, eu şi ministrul de Finanţe - şi îl felicit şi pe domnul Boloş - nu am fi luat decizia de a împrumuta în septembrie, acum România ar fi avut pentru prima oară mari probleme", a spus Ciolacu.

Ciolacu: Este cel mai dificil moment al României după 35 de ani

El a menţionat că a greşit, a plătit şi a înţeles semnalul dat de români.

"Trebuia să comunic altfel. Nu pot să fiu rău. Eu nu mă pot schimba. Eu, dacă ar trebui mâine să reiau campania electorală, e posibil să fac aceleaşi greşeli în ceea ce priveşte nevoia ca românii să fie buni şi să nu se urască, chiar şi în campania electorală, să vorbească de lucruri constructive. În schimb e nevoie să mergem cât mai mulţi la vot. Cel mai important pentru PSD este mobilizarea şi faptul că a fost, şi s-a demonstrat în cei 35 de ani, a fost factorul de echilibru al societăţii. Întotdeauna când s-a intrat într-un moment complicat a venit PSD şi a adus coerenţa într-un act de guvernare", a precizat Ciolacu.

Acesta a mai spus că cei doi candidaţi care au intrat în turul al doilea "nu reprezintă autorităţile locale". "Primarii şi autorităţile locale sunt în celelalte două mari partide, cei mai mulţi în PSD. Să nu ne trezim cu o instabilitate politică cum este în Bulgaria. Este cel mai dificil moment al României după 35 de ani", a afirmat premierul.

