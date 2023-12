Un incendiu violent a mistuit casa unei familii din Mureș. Familia așteaptă un copil peste patru luni

Deocamdată, nu se știe ce a declanșat dezastrul, dar cuplul crede că totul ar fi pornit de la centrala cu lemne.

Focul a izbucnit când acasă era doar femeia, însărcinată în cinci luni. Soțul era plecat la serviciu și ea a încercat să stingă singură incendiul. Când a văzut însă că flăcările se întețesc, a fugit după ajutor.

Dodoc Cătălina: „Am văzut flăcări peste tot, în partea unde a fost centrala am văzut flăcări. M-am speriat și am fugit repede la verișoara mea să cheme pompierii. Am venit toți afară, a bufnit dintr-o dată flacăra, am încercat să sting, dar nu am mai putut.”

„Ea este însărcinată s-a speriat. Nu am putut să mergem înăuntru că era prea mare focul... nu am putut face nimic.. mulțumim că ea a putut să iasă din casă”

„Am dat să mergem înăuntru să scoatem buteliile, dar nu am mai avut ce să scoată, a dat până sus. Acuma săracii nu au unde să stea” , spun rudele.

La fața locului au ajuns și pompierii, care au stins flăcările înainte să se extindă și la casele vecine. Până la sosirea salvatorilor, oamenii au reușit să salveze doar câteva haine. În rest, totul a ars.

„Aici a fost perete, aici pentru centrală a fost închis. Aici a fost bucătăria... dincolo un living și o cameră .. nu rămas nimic ”

Cum locuința a fost distrusă, cuplul va fi găzduit acum de rude.

Tuli Gyula: „Ce am putut salva. Niște documente și haine, ce a fost în dulap. Restul a ars tot de sărbători o să stea la noi .. cum nu poate să stea la casă.”

Autoritățile au deschis între timp o anchetă și încearcă să afle de la ce a pornit focul.

Dată publicare: 17-12-2023 07:43