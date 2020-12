FOTO. Un "fast-food" antic, descoperit intact la Pompei

Blatul acoperit cu cenuşă vulcanică fusese parţial dezgropat în 2019, însă lucrările au fost extinse pentru a se conserva cât mai bine integritatea structurii, situată într-un cartier care la acea vreme era foarte frecventat, la intersecţia străzii Casa delle Nozze d'Argento (Casa Nunţii de Argint) şi Vicolo dei Balconi (Strada Balcoanelor).

Alături de fresca deja cunoscută, care înfăţişează o nereidă (nimfă a apelor) călare pe un căluţ de mare, cercetătorii au identificat picturi în culori vii reprezentând animale, în special păsări de curte şi raţe sălbatice, ce erau gătite şi servite, cu vin sau alte băuturi.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm