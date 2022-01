Un deţinut de 41 de ani din penitenciarul Găeşti a fost găsit mort într-un grup sanitar

Descoperire şocantă, marți seară, în penitenciarul din Găeşti judeţul Dâmboviţa. Un deţinut de 41 de ani a fost găsit mort într-un grup sanitar.

Salvatorii chemaţi de urgență au încercat să îl resusciteze, dar în cele din urmă au declarat decesul. Bărbatul făcuse cerere de eliberare condiţionată, dar fusese amânat spun surse din anchetă.

Deţinutul, de fel din Bucureşti, era condamnat pentru trafic şi consum de droguri. Îşi ispăşise mare parte din pedeapsă şi spera să fie liber curând, după ce fusese mutat de câteva luni în regim deschis, la penitenciarul din Găeşti.

Anchetatorii spun că deţinutul era fost consumator de droguri şi primea îngrijiri medicale. În momentul în care l-au găsit în agonie au cerut imediat intervenţia celor de la ambulanţă.

Asistent medical, Cristina Marin, SAJDâmboviţa: ”Am fost solicitaţi pentru o tentativă de suicid, la Penitenciarul Găeşti. La locul solicitării am găsit un bărbat de 41 de ani, aflat în stop cardiorespirator. Am iniţiat manevrele de resuscitare în urma cărora am constatat decesul”.

Deţinutul era în cameră cu alţi trei colegi, care nu au bănuit că omul e măcinat de gândul de a-și lua viața.

Ispector de penitenciare Ionela Ispas, purtător de cuvânt Penitenciarul Găeşti: ”Se află în evidenţă cu o serie de afecţiuni pentru care se administra tratament”.

Oficialii penitenciarului au deschis o anchetă internă şi i-au audiat atât pe colegii deţinutului care s-a sinucis, cât şi pe supraveghetorul care era de serviciu. Cazul a fost preluat de procurori.