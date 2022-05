Un copil de 6 ani a fost rănit într-un accident pe DN 72. Tatăl său nu a acordat prioritate: „Am fost derutat”

StirilePROTV

Un băiat în vârstă de 6 ani a fost rănit într-un accident de circulaţie produs pe Drumul Naţional 72, între Târgovişte şi Ploieşti.

Copilul era în maşină împreună cu părinţii săi. Se întorceau de la bunici şi mergeau către casă. La un moment dat, tatăl său a virat brusc spre stânga şi a lovit violent un alt autoturism ce venea din sensul opus.

Ambele maşini au fost grav avariate, iar cel mic a fost dus de urgenţă la spital, pentru îngrijiri medicale.

La volanul maşinii care venea dinspre Ploieşti se afla un bărbat de 28 de ani, din Târgu Jiu. Alături de el se afla soţia, iar pe bancheta din spate copilul lor de 6 ani. Într-o intersecţie aglomerată, pe Drumul Naţional 72, pe raza localităţii dâmboviţene Săcuieni, şoferul a depăşit pe linia continuă, pentru a vira mai repede spre stânga, dar nu a realizat că din sens opus venea un alt autoturism.

„Nu am acordat eu prioritate. Către Târgovişte, mă duceam la Târgu Jiu, să fac stânga, m-am derutat, am pierdut, am fost derutat, să fac stânga”, a spus tatăl.

Maşina de pe sensul opus era condusă de un bărbat, de 42 de ani. Din fericire, omul a scăpat teafăr. Spune că a încercat să evite coliziunea, dar nu a reuşit.

„De aici, băiatul mi-a ieşit, nu aveam viteză, dar la 7 metri nu am mai putut să evit, mi-a ieşit exact în faţa mea. A intrat pe linia continuă, era staţionat, era coadă, eu am evitat cât posibil, prin lateral”, a spus șoferul.

Nici una dintre maşini nu a mai putut pleca pe propriile roţi. Localnicii spun că în acea intersecţie se întâmplă des accidente, şi că ar trebui să se construiască un sens giratoriu.

„Șoferul care venea dinspre Ploieşti, nu a acordat prioritate celui care venea dinspe Răzvad. Bine ar fi să se facă un sens giratoriu, ca să nu se mai întâmple atâtea accidente”, a povestit un martor.

Băiatul rănit a fost preluat de un echipaj de la ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului din Târgovişte, pentru îngrijiri şi investigaţii. Poliţiştii au sosit la faţa locului şi au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să lămurească exact, la finalizarea cercetărilor, cum s-a produs acest accident de circulaţie.