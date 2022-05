Un colonel rus a recunoscut în direct la TV Rusia1 că armata nu are șanse împotriva ucrainenilor echipați la standarde NATO

O recunoaște răspicat generalul rus Mihail Hodarionok, la televiziunea rusă de propagandă.

Armata rusă nu poate face față armamentului modern trimis de țările vestice în Ucraina, și vor trece multe luni până când vor ieși din fabrici avioane, nave ori blindate care să fie trimise pe front. Despre o mobilizare generală în Rusia, nici nu poate fi vorba, a declarat colonelul în retragere Mihail Hodarionok, pe unul dintre cele mai incisive posturi TV de propagandă, Rusia 1. Toți ceilalți invitați în emisiune au rămas înmărmuriți de curajul militarului, potrivit înregistrării emisiunii, care a devenit virală pe Twitter.

Echipamentul militar al Rusiei este complet învechit și într-o stare jalnică, a spus colonelul Hodarionok, vorbind despre zvonurile că Putin ar ordona mobilizarea generală.



„Să zicem că sună mobilizarea. Cât durează după convocare să fie constituit primul regiment de aviație? Poate la anul. Nu avem rezerviști, piloți, avioane. Cât durează să fie construite nave noi? Doi ani. Asta-i treaba cu mobilizarea. Cât durează să formăm o nouă divizie de tancuri? Cel puțin 90 de zile. Și nu va fi echipată modern pentru că nu avem arme și echipamente moderne”, a spus el.

„Să trimiți o armată echipată la standardul de „ieri” să lupte împotriva unor arme NATO după toate standarde moderne nu este indicat. Avem nevoie de o reaprovizionare, vorbim aici de arme, echipament, personal, dar acest lucru se face prin modernizare la scară industrială. Mobilizarea nu va rezolva aceste probleme”, a recunoscut colonelul rus.

#Russian state-sponsored TV actually allowed a "Senior Military Strategist" (Mikhail Khodaryonok) speak the truth about the futility of #Russia "mobilizing" and calling up their reserves and conscripts. Their equipment, ships, vehicles, and weapons are in terrible shape. pic.twitter.com/VFEi4NYMYc