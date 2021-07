Un cioban atacat de urs la o stână din Harghita a ajuns la spital cu răni la torace şi abdomen

Un bărbat de 46 ani, care se afla o stână din zona Caşinu Nou, a fost atacat de un urs, luni seara, şi a ajuns la spital cu mai multe răni pe torace şi abdomen.

Primarul comunei Plăieşii de Jos, Andras Zoltan, a declarat, pentru Agerpres, că ursul a venit la stână, iar bărbatul a încercat să îl alunge şi atunci a fost atacat.

"Este vorba de un bărbat de 46 ani. Atacul s-a întâmplat la o stână de oi, pe o păşune din zona Casinul Nou. Ursul a venit acolo şi el a încercat să apere turma şi a fost muşcat, a suferit răni în mai multe locuri. Cel mai probabil câinii au alertat şi ceilalţi ciobani, care au alungat ursul", a spus primarul.

Referentul de presă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, Kiss Edit, a precizat că bărbatul a suferit mai multe răni superficiale şi după ce primit îngrijirile necesare a fost externat.

"Ieri seara (luni - n.red.), la 20,30, a fost adus un bărbat de 46 ani care prezenta multiple plăgi sfâşiate, muşcate de urs la nivelul toracelui, abdomenului şi a mâinii drepte. A primit îngrijirile necesare şi pentru că rănile erau superficiale, marţi dimineaţă a fost externat", a menţionat Kiss Edit.

Primarul comunei Plăieşii de Jos a arătat că în ultima vreme în zonă s-au înmulţit cazurile în care urşii intră în gospodăriile oamenilor şi provoacă stricăciuni.

"Azi noapte (noaptea de luni spre marţi - n.red.) şi eu am participat la o alungare, chiar unde locuiesc eu, l-am alungat împreună cu vecinii. Are o rută care trece prin curtea mea şi de acolo sare gardul şi merge la un vecin care are stupi. Iar toamna, când se coc fructe va veni la fructe. (...) Se înmulţeşte numărul acestor cazuri, pentru că, în alţi ani, înainte de toamnă nu prea venea. Dar acum convieţuim cu urşii cu preţul acesta, că noaptea nu dormi, încerci să aperi gospodăria. Eu am acasă oi, şase cai, mânji pe care normal că îi ţinem în aer liber, nu în grajd. Iar acum trebuie să-i închizi seara în grajd şi să îi scoţi dimineaţa. Ne temem, pentru că nu se ştie niciodată. Şi în timpul zilei ne-am întâlnit în spatele gospodăriei cu ursul", a declarat Andras Zoltan.

Acesta a ţinut să sublinieze că în ultimele două săptămâni urşii au intrat în mai multe gospodării din zone diferite ale comunei, respectiv Plăieşii de Sus, Imper, Plăieşii de Jos, Iacobeni, au distrus garduri şi au dărâmat mai mulţi stupi. Primarul spune că a primit şi o sesizare din partea unei firme private, care construieşte o mică staţiune balneară în zonă şi ai cărei reprezentanţi s-au plâns că oamenii nu pot lucra din cauza urşilor.

Potrivit lui Andras Zoltan, oamenii din comună deja nu mai depun plângeri dacă ursul le omoară o oaie sau o vacă, "pentru că ştiu că nu rezolvă nimic, numai îşi pierd vremea dacă merg pe calea birocratică".