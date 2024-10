Un celebru influencer, după ce a petrecut o lună în România: Pot spune că românii sunt cea mai prietenoasă națiune din Europa

„Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea pe care le-am primit din partea românilor cu privire la videoclipurile din ultimele săptămâni! România este o țară atât de frumoasă și subestimată, de care nu multă lume știe. A fost o plăcere să călătoresc și să împărtășesc experiențele mele pozitive în timp ce prezint mai multe despre această națiune incredibilă. Mai presus de toate, am rămas plăcut surprins de prietenia națiunii. De la primele impresii, m-am simțit foarte primit, iar mai târziu, am trăit ospitalitatea autentică a oamenilor de la sate. După ce am fost în peste 20 de țări europene, pot numi românii cea mai prietenoasă națiune din Europa. Mulțumesc din suflet pentru dragoste și susținere!”, a scris Davud pe pagina sa de Facebook.

Postarea a strâns 12.000 de aprecieri din partea internauților și peste 400 de comentarii.

„Mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ai folosit mereu pentru a descrie România. Mă bucur că ai simțit adevărata ospitalitate românească. Drumuri bune și să te întorci când îți este dor de noi”, „Mulțumim pentru frumoasele prezentări ale țării noastre, pentru deschiderea către o cultură, obiceiuri, limbă, toate noi pentru tine! A fost o adevărată plăcere să te urmăresc și te asigurăm că vom continua să facem acest lucru!” – sunt doar câteva dintre comentariile intrenauților.

În septembrie, Davud a povestit experiența sa din Piața Obor din București. El a început ziua cu o oprire la un stand de cireșe. „Salut, îmi puteți da un kilogram, vă rog? Mulțumesc. Este sezonul lor așa că vom obține un preț bun, 4,31 dolari pentru un kilogram. Sunt uimit să văd câtă diversitate există când vine vorba de fructe și legume proaspete”, a spus el, entuziasmat de ofertă.

