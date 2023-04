Un călugăr de la mănăstirea din Florești s-a filmat în timp ce se masturba, iar imaginile au ajuns pe site-uri gay

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a transmis marți că „a luat act de acuzațiile aduse ierodiaconului de la Mănăstirea Florești, în Ziar de Cluj, ediția online din data de 14 aprilie 2023, și, în conformitate cu articolul 88, alin. 29 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, chiriarhul a decis oprirea ierodiaconui de la săvârșirea celor sfinte și a dispus cercetarea cazului.”

Vezi video AICI.

De asemenea, pe durata cercetării cazului, ierodiaconul a fost suspendat din activitatea de la Radio Renașterea.

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei, a declarat pentru Foaia Transilvană că acest călugăr va fi judecat de un consistoriu bisericesc.

”Îl vom asculta mai întâi, pentru că așa este normal. Până atunci nu mai are voie să oficieze Sfânta Liturghie. Nici la Radio Renașterea nu mai are voie. Vă dați seama că acest om le vorbea oamenilor la Radio, despre cum trebuie să se poarte în Postul Mare. Este clar un act de sminteală. Am dat dispoziție ca în Vinerea Mare să vină la mine. Maica stareță de acolo ne-a comunicat că este la Palatca. I-am spus să meargă după el și împreună să vină la mine”, a spus acesta.

