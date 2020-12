Un broker bursier fals ar fi păcălit un bărbat să "investească" 80.000 de lei. Ar exista mai multe victime

Poliţiştii au făcut percheziţii în Capitală, luni, într-un dosar de înşelăciune în care un bărbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoană să “investească” suma de aproximativ 80.000 lei.

”Astăzi, 14.12.2020, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigare a Criminalităţii Economice a Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătura privată”, anunţă Poliţia Capitalei.

Comform sursei citate, în cursul anului 2020, un bărbat ar fi indus in eroare persoana vătămată atribuindu-şi calitatea de broker bursier şi ar fi convins-o să “investească” suma de aproximativ 80.000 lei.

”În cauză exista indicii cu privire şi la existenţa altor persoane vătămate”, precizează poliţiştii.