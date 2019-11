Un bătrân care se întorcea acasă cu pâine a fost lovit în plin de o mașină

Impact mortal joi seară pe o șosea din județul Botoșani. Un bărbat de 70 de ani care se întorcea acasă de la magazin, de unde își cumpărase o pâine, a fost lovit în plin de o mașină.

Șoferul le-a spus polițiștilor că bătrânul se afla pe carosabil și pentru că era întuneric l-a observat prea târziu și nu l-a putut evita.

Bărbatul de 70 de ani mergea spre casă pe drumul judeţean care străbate localitatea Sarafinești din Botoşani. La volanul maşinii care l-a spulberat se afla un şofer de 37 de ani.

Impactul a fost atât de puternic încât bătrânul nu a mai avut nicio şansă de supravieţuire.

Ruda victimei: "Am ieşit la poartă şi am văzut girofarurile de poliţie. Când am ajuns aici, l-am văzut pe nenea Petrea. Salvarea deja plecase. Au constatat doar decesul."

Reporter: "Unde mergea?"

Ruda victimei: "Spre casă. Venea de la magazin, de unde cumpărase o pâine. Stă la 100 de metri de aici."

Ruda victimei: "Nu e nimic, nicio urmă de frână. Impactul a fost acolo şi l-a aruncat aici. L-a luat pe botul maşinii tocmai de acolo şi l-a adus până aici. Vreo 27 de metri. Nu trebuia să aibă o moarte ca asta. Viteza! Viteza!"

Şoferul susţine însă că nu avea viteză şi nu l-a observat la timp pe bărbat din cauza iluminatului slab din zonă.

Șofer: "Când l-am văzut, am tras de volan cât am putut ca să îl evit. Era pe mijlocul benzii."

Reporter: "Era pe şosea?"

Șofer: "Da. Am tras maxim, dar nu am mai putut. E vorba de vreo 5 cemtimetri şi scapă. S-a agăţat o haină de capotă."

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Poliţiştii au făcut măsurători la fața locului, iar maşina a fost ridicată de anchetatori pentru expertiza tehnică.