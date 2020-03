Un bărbat obligat să stea în izolare a rămas fără mâncare. Viceprimarul i-a adus patru pâini

Povești revoltătoare se derulează în casele unora dintre românii obligați să stea în izolare, la domiciliu.

Singuri, fără rude sau prieteni, sunt în imposibilitatea de a-și face provizii de mâncare, apă sau medicamente. De ei ar trebui să se ocupe serviciile de sistență socială din primării. Dar, cu cinism greu de înțeles, mulți dintre funcționarii statului îi lasă în voia sorții.

Întors acum trei zile din zona roșie a Franței, un bărbat din Curtea de Argeș a fost testat pentru coronavirus, iar rezultatele au arătat că nu este infectat. Dar, în loc să se bucure, omul a ajuns să plângă ca un copil. E nevoit să stea izolat două săptămâni și, singur în casă, s-a trezit că nu are ce mânca: câțiva cartofi și un pachet de spaghete sunt singurele lui provizii.

Ionuț Tița, izolat la domiciliu: „Acesta este sacul de cartofi, acestea sunt spaghetele... Și patru pâini pe care mi le-a adus viceprimarul”.

Disperat, omul a sunat la primărie, poliție, prefectură și chiar la linia verde pentru COVID-19.

Ionuț Tița: „Într-un final a venit viceprimarul și mi-a adus patru pâini și a zis că de luni încolo vedem care este situația. Eu nu am nevoie ca de luni să vedem care e situația. Eu am nevoie de cineva care poate să îmi cumpere, că bani am și eu, bulion, ulei, să pot să îmi fac și eu o ciorbiță, să fac și eu o mâncărică”.

Prefectul județului Argeș se declară consternat, mai ales că, spune el, a transmis primăriei din Curtea de Argeș să se ocupe de bărbatul aflat în dificultate.

Emanuel Soare, prefectul județului Argeș: „Dacă primarul i-a dat patru pâini și atât nu mi se pare în regulă. O să iau din nou legătura cu primarul să vedem de ce. Așa a găsit de cuviință, să ducă patru pâini, ceea ce este stupid.

Autoritățile recunosc să astfel de situații nu sunt singulare, iar riscul ca oamenii să iasă din izolare, de nevoie, este uriaș. Sarcina monitorizării acestor oameni este clară.

Nelu Tătaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății: „Consiliile județene pentru situații de urgență, autoritățile locale sunt cele responsabile. Ar trebui să se ocupe, știu că este de datoria lor”.

În toată țara au apărut grupuri care se oferă să îi ajute pe cei izolați la domiciliu. Munca lor ar fi mult mai eficientă dacă autoritățile statului ar colabora cu asociațiile și fundatile umanitare.

Marian Rădună, „Cumpărături la ușa ta”, București: „Ar trebui să existe la celula de criză o persoană de contact care să lucreze cu societatea civilă. Este foate important să îi liniștim, ca să nu ne trezim că intră în panică, `nu am ce mânca`, și să ne trezim cu ei pe stradă. Avem nevoie ca oamenii ăștia să stea în case, și vor fi mult mai mulți, și noi să îi ajutăm, că asta e rolul nostru dar, repet, împreună cu autoritățile și făcut un plan comun”.

O asociație din București a gândit o acțiune prin care cei aflați în izolare pot comanada un pachet cu alimente și produse de igienă care să acopere nevoile pentru o săptămână. Valoarea unui astfel de pachet pentru două persoane este de 200 de lei, iar plata se face la livrare sau on-line.