Un bărbat fără mâini şi picioare din Moldova, condamnat pentru că "a bătut" un poliţist

Un bărbat fără mâini și fără picioare este acuzat că a bătut un polițist, ca drept urmare a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, însă a fost amnistiat.

Deși Nicolae Ceban nu mai are nici mâini și nici picioare, acest fapt nu i-a împiedicat pe oficialii de peste Prut să-l considere vinovat de fapte de agresiune fizică îndreptate împotriva unui polițist, scrie Pro TV Chișinău.

“Sincer nu m-am așteptat. Eu știu că eu nu sunt vinovat cu absolut nimic. În primul rând, nu l-am bătut și nu a fost totul așa cum spune el și nu știu de ce judecătorul așa a decis,” a mărturisit Nicolae Ceban.

Judecătoria Chișinău a admis că bărbatul se face responsabil de hugalism. Pentru fapta sa a primit un an de închisoare cu suspendare, în cazul său declanșându-se procedura de amnistie. Chiar dacă a scapat de executarea pedepsei, Nicolae Ceban va rămâne cu cazierul pătat.

Totul a începtut în vara anului 2016, atunci când agentul Victor Crețu a depus o plângere pe numele său. Polițistul susține că Nicolae se întorcea de la un prieten atunci când între ei ar fi izbucnit un conflict. Agentul susține că Nicolae l-a lovit cu cadrul de metal al căruciorului.

”Dumnealui minte, eu nu l-am tras de pe trotuar în mijlocul sensului giratoriu, să am ceva conflict cu dumnealui. Eu și acum am semn la picior cum am fost lovit, pe uniformă, la serviciu. La picioare am fost lovit cu o bară de metal de la cărucior, ”a declarat agentul Victor Crețu .

Cel acuzat a făcut recurs și așteaptă decizia magistraților

