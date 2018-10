Un bărbat din județul Iasi a murit într-un incendiu cauzat de o lumânare

Un bărbat de 65 de ani, din judeţul Iaşi, a fost găsit carbonizat, după ce locuinţa i-a fost curpinsă de flăcări. Vecinii au sunat imediat la 112 şi au cerut disperaţi ajutor.

Pompierii spun că victima ar fi lăsat o lumânare nesupravegheată şi ar fi adormit. Acum autorităţile cercetează întâmplarea.

Incidentul s-a petrecut marți seara, la ora 23:00, într-o comună aflată la 20 de kilometri de Iaşi. O vecină a văzut casa cuprinsă de flăcări şi a sunat la 112. După incident, femeia este şi acum în stare de şoc. Vecinii spun că omul nu avea curent şi aprindea lumânări. Cel mai probabil adormise, iar lumânarea a aprins locuinţa.

Vecină: "Am sunat la 23 şi la şi 20 au ajuns pompierii. Omul locuia aici. Singură îi dă deam de mâncare şi ce mai aveam."

Topor Ionela, vecină: "Nepotul a sărit gardul şi a venit şi ne-a trezit, că era 23 noaptea. Am venit, dar nu am putut să mai facem nimic, am sunat si noi la 112. De la lumânare a luat tot foc."

Mihaela Roman, vecină: "Nu am auzit nimic. Soţul a auzit apoi pompierii, dar vecina de peste drum striga după ajutor. El săracu nu avea curent. A fost ieri la muncă şi era obosit şi probabil a aprins lumânarea, a adormit şi a uitat de ea. El lucră cu ziua, nu avea patima băuturii. Era la locul lui."

Pompierii au venit imedat, dar nu au mai putut salva nimic. După ce au stins incendiul, au găsit trupul bărbatului, carbonizat. Oamenii spun că omul nu avea patima alcoolului şi era extrem de muncitor.

Topor Ionela, vecină: "Era un om cuminte, nu jignea pe nimeni. Îi dădeam de mâncare, venea şi ne ajută la treabă, îi dădeam şi un bănuţ. Vai, îmi pare aşa de rău de el."

Reporter: "Se ştia că era în casă?"

Topor Ionela, vecină: "Nu, nu am ştiut."

Bărbatul locuia singur şi nu avea copii. Acum autorităţile fac cercetări pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

