Orbit de gelozie, un bărbat din Craiova şi-a sechestrat soţia şi soacra în apartament

Un bărbat bănuit că şi-a sechestrat duminică seară soţia şi soacra în apartament a pus pe jar forţele speciale din Craiova.

Într-un moment de neatenţie din partea individului, soţia a reuşit să ia telefonul şi să-l sune pe fratele ei, care la rândul lui a anunţat poliţia. La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj, dar şi un echipaj ISU Dolj.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, din Craiova, este acuzat că vreme de 24 de ore, nu le-ar fi permis soţiei şi soacrei să părăsească apartamentul. Anunţaţi de fratele soţiei, polițiștii au reușit să intre pe fereastra în apartamentul de la etajul 1 al unui bloc. Simultan, un echipaj a forţat uşa de la intrare.

Scandalul din familie s-ar fi iscat din gelozie. bărbatul credea că soţia îl înşală de mai mult timp.

Mariana Sănndoiu, soţia sechestrată: „I s-a pus o nălucă, că vezi doamne am o legătură cu nu știu cine, noaptea la 3, am auzit uşa. El cu nălucă asta a stat toată noaptea de pază să vadă dacă așa este, mie nu mi-a zis nimic. Când am ieșit din cameră mi-a zis "de ce nu dormi? Îl aștepți pe ăla?" El deja avea ideea formată în cap.”

Femeile au fost recuperate în siguranţă, iar bărbatul are dosar penal pentru lipsire de libertate şi violenţă în familie. Totuşi, nevasta susţine că soţul ei nu a fost niciodată agresiv.

În final, ambele femei i-au luat apărarea celui ce le-a ţinut închise în casă.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Bărbatul a fost imobilizat de poliţişti şi condus la sediul secţiei pentru audieri. Poliţiştii au întocmit formularul de evaluare a riscului, însă cele 2 femei s-au opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu.”

Cercetările sunt preluate de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.