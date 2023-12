Un bărbat din Bistrița l-a călcat intenționat cu mașina pe fostul cumnat în urma unui scandal. Care e motivul certei

Un bărbat de 38 de ani din Bistrița este cercetat pentru tentativă de omor și conducere sub influența alcoolului, după ce l-a călcat intenționat cu mașina pe fostul său cumnat.

Cearta dintre ei ar fi pornit de la o datorie mai veche, nereturnată. După ce ar fi săvârșit fapta, șoferul băut a fugit. Acum, s-a ales cu dosar penal.

Totul a pornit de la o ceartă pe o datorie pe care șoferul de 38 de ani o avea de mai mulți ani la familia fostei soții. Când s-au întâlnit în fața casei, frații femeii l-au întrebat de bani. Încolțit, bărbatul s-a urcat la volan și a pornit în trombă.

Fost cumnat: „Am ieșit să îl întreb care e treaba cu banii, atât am întrebat. El a început să ne înjure, că nu îl interesează banii mei. Fratele meu s-a dus în fața mașinii și l-a luat și l-a aruncat vreo 15 metri mai încolo cu mașina”.

Cumnatul accidentat: „A spus că ne omoară și m-am trezit cu mașina peste mine, altceva nu îmi mai amintesc. Am fost lovit la cap, la mână, la picioare, la spate, tot corpul mă doare”.

Tatăl victimei: „Am auzit din casă cum urla și zbiera, amenința copiii. A avut interdicție de multe ori să vină aici la casă la mine, anume a venit pentru scandal, că nu a avut pentru ce veni după altceva”.

Bărbatul a suferit un traumatism cranio-facial și mai multe răni la mâini.

Soția victimei: „Când m-am dus la soț, era inconștient, era la pământ, era cu sânge la gură, buzele îi tremurau, avea spasme și nu deschidea ochii”.

Șoferul se apără și îi acuză pe frații fostei sale soții, care ar fi sărit la el și l-ar fi amenințat, moment în care s-a speriat și a vrut să fugă. Susține că din neatenție, l-ar fi acroșat pe unul dintre bărbați, fără să-și dea seama.

Înregistrare telefonică șofer: „Am ajuns să iau copiii, a venit unul dintre ei să mă amenințe să îi dau bani, pe urmă a venit încă unul. Eu, când am văzut că sunt doi, am fugit repede în mașină, a venit și al treilea, doi erau pe partea dreaptă, celălalt era pe partea stângă, dădea cu pumnii și picioarele. Am plecat de acolo că mi-a fost frică, m-am panicat. El a încercat să deschidă ușa, și în încercarea lui de a deschide ușa, s-a agățat”.

Șoferul a fost prins de polițiști după 10 kilometri.

Anchetatorii au constatat că avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul are dosar penal pentru tentativă de omor și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

De asemenea, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar suspectul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Dată publicare: 27-12-2023 17:27