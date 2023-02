Un bărbat de care s-a râs că a pierdut un joc de biliard a împușcat mortal șapte oameni într-un bar. VIDEO

Atacatorul pierdut o partidă de biliard, iar victimele sale au râs de el, pentru că jocul fusese un pariu. Bărbatul a fost ajutat în atac de un cunoscut. Cei doi au fost identificați drept Edgar Ricardo de Oliveira, 30 de ani, și Ezequias Souza Ribeiro, 27 de ani.

Șase oameni, inclusiv copilul, au murit pe loc, iar cea de-a șaptea victimă a decedat la spital, conform Daily Star.

Conform poliției, Oliveira a pierdut un joc de biliard împotriva uneia dintre victime și în jur de 700 de euro, a plecat, dar s-a întors cu Ezequiel și l-a provocat pe bărbat pentru a doua oară - dar a pierdut din nou. Cei prezenți au început să râdă.

În acel moment, Oliveira a mers și a luat o pușcă din mașină, iar Ezequias Souza Ribeiro un pistol, iar la un moment dat au început să tragă. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

