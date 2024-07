Un bărbat care mergea haotic cu mașina prin Vaslui a fost plasat cub control judiciar. Ce alcoolemie uriașă avea

”Poliţiştii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, efectuează cercetări faţă de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Vaslui, bănuit de comiterea unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. La data de 3 iulie 2024, ora 14.33, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui a fost sesizat de către un echipaj de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, aflat în misiune, cu privire la faptul că un autoturism, înmatriculat în judeţul Vaslui, este condus haotic şi pune în pericol circulaţia rutieră, pe drumul naţional DN 15D, în comuna Ştefan cel Mare din judeţul Vaslui”, a transmis, sâmbătă, IPJ Neamţ.

Sursa citată a precizat că, deplasat în temeiul sesizării, un echipaj al Serviciului Rutier Vaslui a depistat autoturismul indicat în sesizare şi a identificat şoferul care îl conducea, respectiv un bărbat de 42 de ani, din Vaslui, care se deplasa din direcţia Negreşti spre Vaslui.

”Bărbatul a fost blocat în trafic de către echipajul nemţean după ce ar fi efectuat manevre periculoase traficului rutier (depăşiri prin care a pus în pericol ceilalţi participanţi la trafic şi circulaţie pe sensul opus de mers sau pe acostament).Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vaslui, unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a mai transmis sursa citată.

Vineri, poliţiştii Serviciului Rutier Vaslui l-au prezentat pe bărbat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Rutier Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţii infracţionale a bărbatului depistat, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: