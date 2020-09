Un bărbat a scăpat în mod miraculos cu viață după ce a căzut sub tramvai în Arad. Cum a fost posibil

Un bărbat a scăpat cu viață, într-un mod miraculos, după ce a căzut sub un tramvai și a rămas blocat acolo.

Ceilalți călători au alertat vatmanul, care a pus imediat frână și a evitat o tragedie în ultimul moment.

Accidentul a avut loc în centrul municipiului Arad. Călătorul în vârstă de aproximativ 50 de ani a urcat în tramvai la capăt de linie.

Vatmanul susține că bărbatul ar fi fost sub influența alcoolului, motiv pentru care a fost foarte atent la el încă din momentul în care a urcat în tramvai.

Octavian Pantea, vatman: ”Respectivul a urcat în tramvai în capăt. Am observat că era beat cel puțin după cum se mișcă, am fost atent unde se coboară. Aici a coborât, am închis ușile, am dat să plec și pe urma m-am uitat în oglindă și am văzut că a căzut între grilajul dintre vagoane, am oprit tramvaiul, noroc că nu a ajuns roata, am oprit la jumate de metru în fața roții”.

Și martorii susțin că bărbatul ar fi fost în stare de ebrietate.

Martor: ”Era beat, a urcat în stație la Aradul nou și aici a coborât, ce l-a apucat nu știu, că a căzut între tramvaie, noroc că a observat vatmanul”.

Au ridicat vagonul cu perne de aer pentru a scoate victima

Martor: ”A venit tot așa, am zis că pe asta îl dor rău picioarele, dar a urcat la Aradul nou beat și a picat între tramvaie și eu i-am făcut semn la vatman să oprească că era să treacă peste el, a oprit dar trebuia ridicat vagonul”.

Norocul călătorului a fost că vatmanul a frânat imediat, iar vagonul din spate nu a trecut peste el. La fața locului a sosit un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Slt. Claudiu Mihuț, ISU Arad: ”Persoana a fost scoasă de echipajul de descarcerare și transportată la spital. A fost o intervenție dificilă, persoana a fost scoasă conștientă și predată echipajului de prim ajutor”.

Pompierii sosiți la fata locului au fost nevoiți să ridice vagonul cu ajutorul unor perne de aer pentru a-l scoate pe bărbat de sub tramvai.