Un autocar plin de români s-a răsturnat în Italia. Zeci de oameni au ajuns la spital. VIDEO

Autocarul plecase din Roma spre România. 22 de persoane au fost transportate la spital, dintre care una este în stare gravă.

Ca urmare a accidentului, traficul pe autostrada A13 Bologna-Padova a fost blocat mai multe ore, notează News.ro.

La faţa locului au sosit ambulanţe de la Padova şi Veneţia.

Comandantul poliţiei rutiere, Gianfranco Marturano, a declarat că urmează să fie clarificate cauzele accidentului, conform ilgazzettino.it.

El a precizat că autocarul spre îndrepta spre Veneţia, iar pe rampa de accelerare pentru a reveni pe autostradă, şoferul a pierdut controlul autovehicului. Şoferul a fost testat penru consumul de alcool, iar testul a fost negativ. "Pe acea porţiune de drum viteza permisă este de 40 km/h aşa că mergem să verificăm viteza pe care o avea şi motivul pentru care a ratat complet manevra. Vom verifica, de asemenea, timpii de conducere şi de odihnă. Chiar ar fi putut fi mult mai rău.”, a spus Marturano.

Intervento #vigilidelfuoco a #Padova per il ribaltamento di un autobus con 60 passeggeri a bordo allo svincolo di giunzione tra autostrada #A13 e #A4: ferite 4 persone. In corso messa in sicurezza dell'area [#16gennaio 14:00] pic.twitter.com/6rVzsHnY8F