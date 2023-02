Un an de război în Ucraina | Mesajul transmis de un soldat ucrainean românilor. „Armata ucraineană reprezintă scutul Europei”

Camelia Donțu se află la Kiev și a urmărit ceremoniile din capitala Ucrainei.

Camelia Donțu, corespondent PRO TV în Ucraina: „De aproape două ore, președintele Zelenski răspunde întrebărilor jurnaliștilor într-o conferință de presă ce are loc la trei, patru sute de metri de locul în care ne aflăm. Am fost și noi acolo. Am stat la un rând de două ore și am trecut prin numeroase filtre de securitate, pentru a ajunge în sala în care are loc conferința. Președintele Zelenski nu a avut un discurs și a răspuns direct întrebărilor jurnaliștilor veniți din toate colțurile lumii. Ca de obicei și-a exprimat încă o dată încrederea în capacitatea țării sale de a câștiga acest război, dar înainte de a răspunde întrebărilor, ne-a cerut tuturor să ținem un moment de reculegere pentru cei care au pierit în acest război. Noi ne aflăm în Piața Sfântului Mihail din centrul Kievului, un loc emblematic pentru ucraineni, pentru că pe acest zid au fost puse pozele soldaților ucraineni, uciși în războiul cu Rusia. Sunt atât de multe și, totuși, atât de puține, având în vedere că estimările analiștilor din vest spun că peste o sută de mii de ucraineni au fost uciși în acest război. Astăzi, aici, a depus coroane ministrul Apărării, dar au venit și oameni simpli care au vrut să-și arate recunoștința pentru cei care le apără libertatea. Au depus flori și au aprins lumânări. Astăzi, în Kiev, a fost mai liniște ca în alte zile. Nu au sunat alertele de raid aerian, iar la recomandarea ministrului Educației, școlile au făcut cursurile online. Am fost astăzi într-unul dintre adăposturile militarilor ucraineni, de acolo de unde aceștia urmăresc eventualele atacuri ale rușilor. L-am întrebat pe unul dintre militari dacă are un mesaj pentru români. Ne-a transmis că ei au înțeles că armata ucraineană reprezintă scutul Europei și că vor face tot ceea ce pot pentru a menține libertatea”.

Locuitorii din Kiev i-au omagiat pe cei care și-au pierdut viața în războiul purtat de Rusia în Ucraina

Cu ochii înlăcrimați și cu flori în brațe, locuitorii Kievului i-au omagiat pe cei care nu mai sunt. În piața Sfântul Mihail, acolo unde a fost primit și președintele american Joe Biden, mii de fotogafii cu chipurile soldaților căzuți pe front au fost puse pe un zid, în semn de recunoștință pentru sacrificiul adus țării.

În fiecare colț sunt oameni care-i jelesc pe cei pierduți în război, și care își amintesc de ei cu drag, cum erau înainte de invazia rusă.

O femeie l-a sunat pe tatăl unui băiat, care a pierit acum 40 de zile pe front, și i-a arătat fotografia de pe zid. Povestește cu ochii înlăcrimați despre curajul pe care l-a avut atunci când a început războiul.

Localnic: „Când a început războiul a spus: 'Cine să meargă pe front dacă nu eu?'”

Băiatul studia la colegiu și mai avea doi frați, unul dintre ei este pe front acum.

Fotografiile de pe zid sunt ultimele amintiri pe care cei ramași în viață le mai au. Soțul unei femei a fost ucis pe frontul din Bahmut, în urmă cu câteva zile. Avea 29 de ani.

Localnică: „Asta este ultima fotografie trimisă de el”.

Localnic: „A plecat să-și apere țara. Acum trei luni a plecat”.

În semn de respect pentru cei eroii care și-au dat viața pentru libertate, elevii unui liceu în care au învățat și mulți dintre cei care au acum chipurile expuse pe zidurile din piață, au adus flori.

Localnic: „Am venit aici să le mulțumim. Este extrem de trist ce se întâmplă. Oamenii mor. Rușii torturează ucrainienii și femeile ucrainence. Mi-e dor de prietenii mei, mi-e dor tot, mi-e dor de viața dinainte de război”.

Localnic: „Băieții de pe front sunt obosiți și sleiți de puteri, dar când îi sunăm, nu le spunem noi să reziste, ci ei ne spun nouă că totul va fi bine. Noi îi vom înfrânge”.

În acest timp, pe întreg teritoriul Ucrainei, în micile unități militare, soldații fac antrenamente în fiecare ceas, și verifică în permanență spațiul aerian și cel terestru. Alături de câțiva militari, echipa Știrile PRO TV a fost să vadă cum trăiesc în acele locuri, care de un an au devenit casele lor.

Militar: „Acesta este locul în care noi locuim, aici ne odihnim, aici mâncăm când avem timp. Ne descurcăm cum putem. Locul acesta este precum casa noastră”.

Militar: „Încă din prima zi de război mi-am trimis toată familia în Germania. Eu sunt din Liov, iar după ce familia mea a plecat, eu am pornit direct spre Kiev”.

Pe câmpul de luptă, atunci când nu sunt atacați, soldații fac exerciții și monitorizează zona.



Camelia Donțu, corespondent PRO TV în Ucraina: „Militarii de aici se rotesc la câteva săptămâni. Au luptat deja pe frontul din est sau pe cel din sud, iar cei mai mulți dintre ei nu au avut pregătire militară înainte de începerea războiului”.



Militar: „Oameni obișnuiți. Împreună ne antrenăm să dăm tot ce e mai bun și să ne îmbunătățim abilitățile militare. Încercăm să fim mai pregătiți pentru luptă”.

