Ultima noapte de pelerinaj la Catedrala Neamului, pe vânt și ger: ”Am intrat în frisoane şi tot rezist”

La marea Catedrală a fost incă o noapte albă, ultima din această săptămână. Oamenii au aflat că doar până vineri după-amiază se mai poate păși în interiorul Altarului.

Aşa că au uitat complet de vânt şi ger și, deşi au stat ore bune la coadă, nu au abandonat.

Temperaturile negative nu i-au speriat pe credincioşi, care, pentru a patra seară, s-au aşezat nerăbdători la rând în curtea Catedralei.

"Deci, am intrat în frisoane şi tot rezist. M-am udat la picioare şi rezist", spune o credincioasă.

Sunt ultimele ore când credincioşii mai pot să treacă prin Sfântul Altar şi asta până la ora 15:00. După aceea încep pregătirile pentru Sfântul Andrei. De vineri însă vor fi reluate lucrările pentru că lăcaşul de cult să fie finalizat.

Cei care au ajuns în catedrală spun că aşteptarea a meritat, iar frigul nu a mai contat.

"Patru ore am așteptat. Am îngheţat, dar a meritat. E ceva unic, o dată în viaţă", spune

"Deci, a fost ca în Raiul lui Dumnezeu. Patru ore jumate am așteptat, exact echivalentul cu nimic. Am băut două ceaiuri am mâncat o plăcintă", spune altă credincioasă.

"A fost foarte frumos, mamaie. La bătrâneţea mea, la 81 de ani, am stat foarte mult. Am degerat, dar a meritat. Pentru suflet, credinţă, orice nu e prea mult”, spune o bătrână.

”Nu am simțit frugul, pentru că am credinţa în Dumnezeu", a spus altă femeie.

Cei care au venit cu copii mici au fost mai norocoşi:

"A fost un lucru bun că ne-a dat voie să o luăm înainte fiind cu copii mici”.

Şi miercuri, pe timp de zi, curtea Catedralei a fost plină de oameni.

