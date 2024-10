Ucrainenii continuă loviturile în teritoriul rușilor. Kievul susține că a distrus o fabrică de explozibili

Confirmarea a venit după ce oficialii ruşi şi canalele de Telegram au afirmat că Ucraina a vizat aceste regiuni într-un atac nocturn cu drone. Statul Major ucrainean a adăugat că încă evaluează amploarea pagubelor produse.

Unităţile de apărare aeriană ruse au doborât 110 drone ucrainene deasupra ţării, a declarat Ministerul Apărării al Rusiei, inclusiv una deasupra regiunii Moscova, 43 deasupra regiunii de frontieră Kursk şi 27 deasupra regiunii sud-vestice Lipetsk.

Canalul rus de Telegram SHOT a relatat că dronele au încercat să lovească întreprinderea de stat Ya. M. Sverdlov în oraşul Dzerjinsk, regiunea Nijni Novgorod, la aproximativ 400 km est de Moscova.

