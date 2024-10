Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri. Mesajul categoric transmis de Zelenski

Rusia şi Ucraina au anunţat vineri că au schimbat 95 de prizonieri de război ucraineni cu acelaşi număr de prizonieri ruşi, după negocieri purtate sub egida Emiratelor Arabe Unite, informează AFP.

„Nouăzeci şi cinci dintre concetăţenii noştri s-au întors acasă. Soldaţi care au apărat Mariupol şi Azovstal, regiunile Doneţk, Lugansk, Harkov, Kiev, Cernigău şi Herson”, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„De fiecare dată când Ucraina îşi salvează cetăţenii din captivitatea rusă, aducem mai aproape ziua în care libertatea va fi redată tuturor celor aflaţi în captivitate în Rusia”, a adăugat Zelenski, care a mulţumit „echipei care a participat la căutări şi la eliberarea prizonierilor”.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.

Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T