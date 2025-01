Ucraina revendică un atac cu drone împotriva uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia. VIDEO

„Unităţi ale Forţelor sistemelor fără pilot (...) au lovit din nou instaşaţiile societăţii de rafinare a petrolului Riazan, care aprovizionează armata ocupaţiei ruse”, anunţă într-un comunicat Statul Major ucrainean.

Russian Telegram channels report that the fire at the oil refinery in Ryazan, Russia is very strong.

According to locals, the refinery has been cordoned off and a large number of fire trucks is rushing towards it. https://t.co/6dZYqM3P9N pic.twitter.com/J6rRH3BhF8