Turișitii au luat cu asalt satele de pe Vaela Someșului. Ce i-a făcut pe oameni să vină aici

Satele de pe Valea Someșului, ascunse în pădurile de la poalele Munților Rodnei, sunt ideale pentru turistii aflați în căutarea tihnei, departe de agitația din orașe.

Oamenii primitori, mâncarea sănătoasă și aerul curat încântă oaspetii care iubesc simplitatea și atmosfera patriarhală. Iar copiii se bucură încă de zăpada care, în alte zone, s-a topit de mult.

Zona aflată la 60 de kilometri de Bistrița e străjuită de munții așezați în cerc, ca o cunună. Cel mai semeț e Vârful Ineu, cu cei aproape 2.300 de metri. Turiștii se pot relaxa pe cărările de munte, în drum spre cascadele învolburate sau spre lacul glaciar Lala.

Reporter: "De unde veniți?"

Turist: "Vaslui. Am mai fost și mi a plăcut, am revenit, e foarte frumos, s-o meritat 350 de kilometri care i-am făcut până aici".



Reporter: "Faceți un om de zapadă?".

Turist: "Încercăm, că nu am prins anul ăsta zăpadă".

Stratul de zăpadă e numai bun, în aceasta perioadă, pentru o plimbare cu sania trasă de cai.

Reporter: "Cum e?".

Turist: "Foarte bine, super".

Reporter: "Ce faci aici?".

Copil: "Foarte bine, îmi place".

Reporter: "Și ce îți place? Ce ai văzut până acum?".

Copil: "Îmi plac animalele".

Turist: "E pentru prima dată pentru noi, cu săniuțele, cu zăpadă așa de multă, trebuie să mai venim".

Turiștii care au plecat în drumeție pot rămâne peste noapte într-o cabană unde se aude doar liniștea muntelui.

Proprietar: "Nu avem televiozare, televizoarele am hotărât să le scoatem, pentru că am hotărât că este nevoie de un timp de respiro pentru cei care vin".

Proprietar: "Multă sănătate și sper să vă simtiți bine la noi în sejur și să reveniți cu drag".

Aerul de munte crește pofta de mâncare. Bucatele sunt pregătite de gazde numai cu ingrediente din zonă: simple și gustoase.

Bucătăreasă: "Toate făcute în casă, sunt produse de la producători locali, toată lumea e mulțumită".

Leontin Moisil, proprietar pensiune: "Punem mare accent pe mâncare tradițională și pe druemții în aer liber, în natură. Organizăm drumeții pe toată durata anului.Noi oferim, în cea mai mare parte, pachete cu totul inclus, cu mâncare cu cazare, cu pensiune completă".

Turist: "Fenomenal, de vis, un loc minunat în care am mai fost și o să mai venim cu drag".

Turist: "Am aflat datorită prietenilor mei care mi-au spus că este un loc foarte frumos și cu multe peisaje frumoase, cu activități și cu persoane foarte calde și am decis să vin să încerc să văd".

Minivacanțele, în aceasta zonă, sunt la mare căutare, așa că rezervarile se fac din timp.