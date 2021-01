Accident de vânătoare în Bistrița Năsăud. Un bărbat a fost împușcat în picior după ce glonțul a ricoșat dintr-un copac

Un bărbat a fost împușcat din greșeală în timpul unei partide de vânătoare, într-o zonă greu accesibilă din localitatea bistrițeană Rebrișoara.

Bărbatul de 47 de ani a fost împușcat în coapsă de unul dintre colegii săi. Și-a păstrat cumpătul și a sunat singur la 112.

Ceilalți participanți n-au avut habar că unul dintre ei a fost rănit, așa că au continuat partida de vânătoare. Și-au dat seama că ceva s-a întâmplat abia când au văzut ambulanța SMURD în zonă.

Incidentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă din munții Țiblesului, la o partidă de vânătoare autorizată.

Oamenii au încercat să atragă mistreții într-o zonă în care să-i poată împușca mai ușor, iar accidentul s-a petrecut când una dintre sălbăticiunile încolțite a căutat să iasă din perimetru.

Ca să nu scape prada, unul dintre vânători a tras un foc de armă.

Vânător: "Un coleg de-al nostru a executat foc către un mistreț și a ricoșat dintr-un arbore în piciorul la colegul care era în goană cu dumnealui".

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița Năsăud: ”În urma primelor verificări, a fost identificată persoana rănită ca fiind un bărbat de 47 de ani. Ar fi fost împușcat accidental de un vânător în vârstă de 47 de ani”.

Vânător: "Nu am știut nici noi nimic până nu a venit salvarea, când a venit salvarea".

Oamenii și-au dat seama că s-a întâmplat ceva abia după ce au văzut ambulanța, chemată chiar de victimă.

Echipajul Ambulanței a mers 2 kilometri pe jos

Au plecat în căutarea lui și l-au găsit rănit la picior, cu o ușoară hipotermie, dar în stare stabilă.

”Vânător: Am crezut că s-a răsturnat un Jeep și au zis că ”e un coleg de-al vostru împușcat, l-a împușcat cineva? Un coleg, un vânător”. Am ajuns primul acolo și nu m-am putut să mă leg de el, când au venit băieții cu targa am văzut un punct că nu am știut ce se întâmplă până nu l-am imobilizat pe targă.

Reporter: Unde e împușcat, în picior?

Vânător: În piciorul stâng, aici. A fost înconjurat un mistreț și cred că accidental, nu l-a văzut că era băgat la deal și a dat după mistreț și a ricoșat".

Organizator Cosmin Bodiu: "Am avut o partidă de vânătoare organizată, cei mai mulți sunt angajați ai ocolului Someș –Țibleș".

Accidentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă. Pentru a ajunge la victimă, echipajul medical a mers pe jos aproximativ doi kilometri.

Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița Năsăud: "Victima a fost transportată la UPU SMURD Bistrița pentru investigații medicale de specialitate".

Cazul a fost preluat de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul.