Monetăria SUA va începe producția monedelor în această toamnă, iar emisiunea marchează o premieră istorică: este prima dată când un președinte american aflat în funcție apare pe moneda oficială a Statelor Unite, potrivit The Guardian.

Anunțul a fost făcut într-un moment în care Trump se află la al doilea mandat, iar administrația sa continuă seria de gesturi simbolice care subliniază personalizarea puterii prezidențiale. Moneda comemorativă va fi pusă în vânzare în această toamnă, iar designul său nu a fost încă dezvăluit public.

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