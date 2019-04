Tribunalul a decis falimentul RADET. Ce urmări va avea pentru bucureşteni

Pro TV

Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, intrarea în faliment a Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET), decizia fiind cu posibilitate de recurs, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

Primăria Capitalei a trimis ulterior un comunicat privind urmările intrării în faliment a RADET:

Având în vedere faptul că Tribunalul Bucureşti a decis astăzi intrarea în faliment a RADET, Primăria Municipiului Bucureşti îi asigură pe bucureşteni că nu vor avea de suferit de pe urma acestei decizii, pentru că întreaga activitate a RADET va fi preluată, în cel mai scurt timp, de Compania Municipală Termoenergetica.

Ce spune Firea despre furnizarea căldurii şi apei calde după falimentul RADET

Primarul General, Gabriela Firea: ”Îi asigur pe toţi cetăţenii Capitalei că vor avea în continuare apă caldă şi căldura la parametri optimi! Decizia de astăzi a instanţei nu are consecinţe asupra continuităţii furnizării agentului termic către populaţie pentru că am luat din timp măsurile necesare astfel încât bucureştenii să nu fie afectaţi. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, înfiinţarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distribuţia, transportul şi furnizarea energiei termice.

Mai mult decât atât, doresc să îi anunţ pe salariaţii RADET că nu vor resimţi nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operator.

Subliniez încă o dată că falimentul RADET nu înseamnă întreruperea furnizării agentului termic către populaţie, aşa cum deja se vehiculează în mod eronat în spaţiul public. Nouă companie va prelua toate aceste servicii şi va continua investiţiile în modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administraţiile anterioare”.

Reamintim că Primăria Capitalei a început, în actualul mandat, primele investiţii majore în reţeaua de termoficare a oraşului, după o perioadă de peste 7 ani marcată de lipsa oricăror investiţii sau lucarari în sistem. Este vorba despre o reţea care şi-a depăşit de peste 2 ori durata de viaţă, 80% din aceasta fiind veche de peste 50 de ani.

