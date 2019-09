Trei copii au distrus o școală din Clejani, enervați pe o jucărie. Imagini cu clădirea

Trei elevi, cu vârste cupinse între 8 și 10 ani, au reușit să distrugă școala din comuna Clejani, județul. Cei trei copii au vandalizat cele 5 clase, cancelaria și centrala termică, în aproximativ 3 ore, după ce s-au enervat din cauza unei jucării.

Elevii au sistrus mobilierul școlar și materialele didactice, au spat ușile și geamurile, iar la final, au mers să facă duș. Aşa au fost găsiţi de femeia de serviciu a şcolii, care venise să facă curăţenie, potrivit giurgiupesurse.ro.

Unul dintre copii a fugit dezbrăcat acasă, s-a îmbrăcat, dar a revenit la şcoală pentru a vedea ce se întâmplă.

”La ora 13.00. după ce s-au încheiat cursurile, şcoala a fost încuiată şi personalul a plecat acasă. În jurul orei 17, a venit femeia de serviciu pentru a face curăţenie în şcolă. Nu i-a venit să creadă ce a văzut. Cu toţii suntem şocaţi de cele întâmplate, nu putem să înţelegem cum nişte copii au putut să facă acest lucru”, spune Florin Nidelea, primarul comunei Clejani.

Unul dintre copii a povestit întreaga întâmplare. ”Am observat că un geam este deschis şi am zis să intrăm pentru a vedea ce este înăuntru. Ne-am plimbat prin şcoală, când o jucărie a început să cânte. Este aia care anunţă că este ora trei. Am luat-o şi am aruncat-o în cutia cu jucării, nu a încetat zgomotul. Am dat în ea cu un băţ, care a sărit şi l-a lovit pe ăsta mic. Atunci ne-am enervat şi am început să distrugem totul. Am văzut şi într-un joc ceva asemănător, a fost distractiv până am început să obosim”.

Ancheta este încă în desfăşurare, la faţa locului prezentându-se şi reprezentanţii DGASPC Giurgiu.