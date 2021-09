Trei bÄƒrbaÈ›i spun cÄƒ au fost bÄƒtuÈ›i Ã®ntr-o pÄƒdure, dupÄƒ ce au fost confundaÈ›i cu alte persoane

Atac ca în vestul sălbatic într-o pădure din județul Bistrița-Năsăud. Trei bărbați susțin că, în timp ce coborau de pe munte, o mașină de teren le-a tăiat calea după ce i-a lovit în mod intenționat.

Apoi, asupra lor s-ar fi năpustit cinci indivizi, i-au scos din mașină, i-au lovit cu picioarele și i-au amenințat cu armele de vânătoare. Victimele spun că au scăpat că prin minune, după ce atacatorii și-au dat seama că au făcut o confuzie și s-au făcut nevăzuți.

Cei trei bărbați spun că ar fi urcat pe munte pentru a merge la stâna unuia dintre ei. La coborâre, după lăsarea întunericului, pe un drum forestier au fost atacați de cinci persoane. Inițial aceștia le-au lovit mașina de mai multe ori, apoi trei dintre ei au venit și i-ar fi amenințat cu armele de vânătoare, susțin victimele.

Teroarea ar fi durat în jur de jumătate de oră, timp în care ar fi fost și loviți până când suspecții și-ar fi dat seama că totul ar fi fost o confuzie.

Nicolae Mare: "M-a tras jos din mașină, a pus picioarele pe mine, m-a călcat, m-a lovit. După asta, i-am întrebat ce s-a întâmplat și a spus că ne-au confundat. Bun, dacă ne-ai confundat sau oricine era, dai așa cu mașină să mă omori?".

Una dintre victime, în vârstă de 53 de ani, susține că totul s-a întâmplat din senin și tortura ar fi continuat dacă indivizii nu realizau că au făcut o confuzie.

Ioan Grozav: "Au ieșit 3 bărbați cu 3 arme și ne-au pus jos. Ne-au tras jos cu fața la pământ și de-acolo ne-a frământat. Ne-au bătut. Am strigat: ‘Mai oameni nu mai dați, nu mai dați’. Că cine sunt eu ? I-am spus că eu sunt din Rebra, locuiesc din Rebra, am animale aici. Noi am fost sechestrati, pur și simplu 30 de minute, 40, am fost sechestrati acolo. Intenția a fost pentru crimă, să ne omoare."

Imediat ce s-au văzut scăpați, cei 3 au sunat la 112. Polițiștii au reușit să dea de urmă presupușilor agresori, iar în mașină s-a găsit și o armă de vânătoare, deținută legal de unul dintre pasageri.

Crina Sirb, purtător de cuvânt IPJ BN: "Polițiștii din Sangeorz-Băi au depistat autoturismul în cauză și au identificat conducătorul auto ca fiind un tânăr de 28 de ani, precum și 3 pasageri, 3 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 32 de ani".

Cei patru suspecți au fost chemați acum la audieri și vor trebui să răspundă la toate acuzațiile.