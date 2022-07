Trei ani de la cazul Caracal. Care este stadiul dosarului

După trei ani de amânări în cazul Caracal, Alexandru Dragomir, şeful DIICOT Olt, a cerut o condamnare de 30 de ani de închisoare pentru Gheorghe Dincă, acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre.

Parchetul nu a putut să solicite instanței condamnare pe viață, deoarece Gheorghe Dincă are 69 de ani și legea penală nu permite acest lucru, din cauza vârstei înaintate.

Pentru celălalt inculpat, Ştefan Risipiţeanu, acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu, DIICOT a cerut o condamnare de 12 ani de închisoare.

Sentința va fi anunțată pe 12 august 2022.

Familia Alexandrei cere achitarea lui Gheorghe Dincă

Avocatul familiei Alexandrei Măceșanu a cerut achitarea lui Gheorghe Dinică pentru cele două infracțiuni de omor.

Membrii familiei Măceșanu nu și-au pierdut speranța și cred că își vor revedea fata în viață.

Părinții copilei speră că prin necondamnarea pentru omor a lui Dincă, certificatul de deces al fetei va fi anulat, iar căutările vor fi reluate.

DIICOT a emis certificatul de deces al Alexandrei Măceșanu la sfârșitul anului 2019, însă familia fetei a refuzat să primească documentul.

Cazul Caracal

În vara anului 2019, întreaga țară era zguduită de un eveniment tragic produs în Caracal. Două fete, Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, și Luiza Melencu, de 18 ani, au dispărut, după ce au mers „la ocazie” în mașina lui Gheorghe Dincă.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 14 aprilie 2019, în jurul orelor 11,30, în Caracal, judeţul Olt, Gheorghe Dincă a observat-o pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, care dorea să meargă acasa cu o mașină „la ocazie”.

Gheorghe Dincă s-a oferit să o ducă pe Luiza, determinând-o astfel să se urce de bună voie în mașina sa, după care, la scurt timp, a început să o agreseze, legând-o cu cureaua de la pantaloni de centura de pe scaunul din spate al mașinii, după care timp de trei zile a ținut-o cu forța în locuința sa din Caracal.

"Inculpatul a adăpostit victima în perioada 14 - 17.04.2019 (în locuinţa sa din municipiul Caracal), prin constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, ţinând-o permanent imobilizată de pat cu un lanţ metalic, legată la ochi cu bandă adezivă, iar la mâini şi la picioare cu sfoară/bandă adezivă, în scopul exploatării sexuale în interes propriu, fapt care, potrivit legii, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de 'trafic de persoane'. În aceeaşi perioadă, în baza unei unice rezoluţii infracţionale, prin constrângere, manifestată prin violenţă fizică şi verbală, inculpatul a întreţinut în mod repetat mai multe raporturi sexuale cu victima, în vârstă de 18 ani, la unul dintre aceste acte materiale, săvârşit în cursul zilei de 14.04.2019, după orele 12,00, participând simultan şi inculpatul Ştefan Risipiceanu", arată procurorii.

Procurorii afirmă că în data de 17 aprilie 2019, Dincă i-a aplicat Luizei lovituri puternice în zona capului şi cutia toracică, care au cauzat decesul fetei.

Gheorghe Dincă și-a schimbat declarația

Ulterior, după ce a constatat decesul victimei, în scopul ascunderii infracţiunii de omor calificat, a ars cadavrul acesteia într-un butoi metalic pe care îl deţinea în curtea locuinţei sale.

Inițial, la începutul anchetei, Gheorghe Dincă a declarat că a ucis-o pe Luiza, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea pădurii de lângă Caracal.

Ulterior și-a schimbat declarația, spunând că nu a ucis-o și că defapt a fost luată din casa lui de către alte persoane.

Răpirea Alexandrei

La trei luni după răpirea Luizei Melencu, Gheorghe Dincă a luat-o „la ocazie” pe Alexandra Măceșanu din comuna Dobrosloveni către Caracal.

Tânăra de 15 ani s-a urcat în mașina lui Gheorghe Dincă și a fost răpită.

A doua zi, profitând de un moment de neatenție din partea lui Gheorghe Dincă, Alexandra a sunat de trei ori la 112, reclamând că a fost răpită, sechestrată și violată într-o casă din Caracal.

De-a lungul zilei, polițiștii au încercat să identifice locul în care se afla Alexandra, dar abia în cursul nopții, agenții de poliție au pus obținut un mandat pe percheziție și au reușit să intre în casă abia pe 26 iulie la ora 6 dimineața.

La fața locului agenții au descoperit un butoi metalic în care se aflau cenușă și fragmente de oase umane calcinate.

Pe 28 iulie, Gheorghe Dincă şi-a recunoscut faptele de omor, atât în cazul Alexandrei cât şi al Luizei.

Demisii și demiteri după cazul Caracal

După ce cazul din Caracal a intrat în atenția publică au avut loc nenumărate demiteri și demisii la Inspectoratul Inspectoratul de Poliție Județean Olt, la STS și în Guvern.

Pe 27 iulie, Nicolae Moga, ministrul Afacerilor de Interne la acea vreme a hotărât ca Nicolae Mirea , fostul șef al Inspectoratului de Polție Județeanv (IPJ) Olt și adjuncții acestuia să fie demiși.

Nicolae Moga a decis și înlocuirea prefectului și a subprefectului de Olt.

Pe 29 iulie Ionel-Sorinel Vasilca, directorul STS, și-a anunțat demisia, menționând într-un comunicat că a luat această hotărâre "pentru a nu afecta prestigiul instituţiei".

pe 30 iulie, ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat că demisionează .

"Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţi deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi.(...) În cele şase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal", a spus ministrul.

Viorica Dăncilă, fostul premier a demis-o pe Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației, după ce într-o emisiune a spus că ea a "învăţat de acasă" să nu se urce "în nicio maşina străină".

Procurorii Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) au dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu pe numele procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, el fiind acuzat că nu a dispus pătrunderea organelor de poliţie în locuinţa lui Gheorghe Dincă.

De asemenea, SIIJ a pus sub acuzare, pentru abuz în serviciu, şi trei poliţişti: şefa Secţiei de Poliţie Rurală Osica de Sus la momentul respectiv, Violeta Mirea, agentul şef principal la postul de Poliţie din Dobrosloveni, Vasile Marian, şi agentul principal Eugen Ţenea, de la postul de Poliţie Dobrosloveni.

Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului în legătură cu modul în care specialiştii de la INML au efectuat expertiza ADN a fragmentelor osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă. Dosarul a fost declinat apoi la DIICOT.

