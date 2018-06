Trăiesc doar o zi, însă oferă un spectacol magic. Fenomen rar pe râul Mureș

Peisaj magic pe râul Mureş, în judeţul Arad, unde are loc un fenomen care se petrece o singură dată pe an.

Milioane de fluturi dansează la suprafaţa apei, spre încântarea privitorilor. Efemeridele, aşa cum sunt cunoscute aceste insecte diafane, trăiesc doar o singură zi, timp în care îşi găsesc perechea, şi asigură nouă generaţie.

Legenda spune că efemeridele sunt spiritele tinerilor care nu au reuşit să se căsătorească şi e singură zi din an în care ei ies ca să se reproducă.

Impresionant este că larvele efemeridelor stau îngropate în nămol câţiva ani de zile, iar când devin în sfârşit fluturi, trăiesc o singură zi. Cei care sunt familiarizaţi cu acest fenomen, destul de rar în ţara noastră, vin să îl privească fascinaţi. Oamenii îl mai numesc şi înflorirea Mureşului.

Gabriel Herlo, biolog: "Rusaliile sau floarea apei pe numele românesc al acestei specii ne bucură că exizta an de an şi apar pe răul Mureş şi nu numai pe Mureş după ultimile date şi pe Dunăre şi atestă o calitate ridicată a apei. Oferă un spectacol minunat al naturii şi acesta este un motiv în plus pentru care ar trebui protejate prin lege"

Din păcate însă, insectele nu sunt deocamdată protejate prin lege, aşa că pescarii profită de acest fenomen rar şi îşi fac provizii pentru sesiunile de pescuit.

Reporter: "Trage peştele la ele?”

Pescar: “Da, peştele, broaştele, tot. Toată lumea mănâncă acum.”

Reporter: “Cum le păstraţi?”

Pescar: “În şerveţel şi în caserole la congelator”.

Reporter: “Şi nu zice soţia nimic că sunt în frigider?”

Pescar: “Am frigiderul meu personal cu momeli.”

Pescar: “Cei mai frumoşi peşti pe care i-am prins pe Mureş a fost cu aceşti fluturi.”

Dincolo de spectacolul fascinant, numărul mare de efemeride de la suprafaţa apei indica şi faptul că apa este foarte curată.

