Traian Bălănescu, membru fondator al formaţiei Vama Veche, a murit, a anunţat pe Facebook actorul Ovidiu Niculescu.

"Uneori aşa îmi vine să urlu la cer când rapeşte oameni speciali şi talentaţi înainte de vreme! E îngrozitor! A murit Bălănescu Traian al nostru! E cea mai cumplita dimineaţă Traiane, aşa ceva nu se face dragule, nu aud decât pianul tău cu care ai încântat generaţii cu piesele trupei Vama Veche şi efectiv nu pot să ma opresc din plâns... Ai lăsat o umbră imensă în soare blondule nebun de frumos, aşa să ştii...RIP", a scris Ovidiu Niculescu.

Traian Bălănescu (claviaturi, pian) a fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Vama Veche, alături de Liviu Mănescu (bass) şi Tudor Chirilă (vocal), lansată în septembrie 1996.

El a participat la albumele „Nu am chef azi” (1997), „Vama Veche” (1999), "Nu ne mai trageţi pe dreapta (maxi-single)" (2000), "Am să mă întorc bărbat" (2002), "Best of Vama Veche – Tuborg Music Collection 5" (2004), "Live la Sala Palatului" (2005) şi "Fericire în rate" (2006).

În decembrie 2006, Traian Bălănescu, Răzvan "Lapi" Lupu şi Liviu Mănescu i-au dat în judecată pe ceilalţi membri, care au format trupa Vama, pentru încălcarea drepturilor asupra melodiilor semnate Vama Veche.

După despărţire, Traian Bălănescu, Răzvan Lupu şi Liviu Mănescu au înfiinţat Trupa Veche.