Tragedie într-un parc de distracții din Danemarca. O adolescentă a murit într-un accident de roller coaster | FOTO

Accidentul a avut loc în parcul tematic Tivoli Friheden. O parte din vagonul din spate al roller coaster-ului Cobra s-a desprins, a declarat directorul parcului pentru presa locală, conform BBC și news.ro.

„Partea din spate s-a rupt şi atârna în spatele trenului”, a declarat Henrik Ragborg Olsen pentru TV2.

Sad news. A 14-year-old has died after a tragic accident in Tivoli Friheden https://t.co/9TiNv0EcWo Our thoughts hearts and prayers are with all involved. pic.twitter.com/7vCFIs7nYf

Un martor aflat la fața locului a declarat pentru cotidianul danez Arhus Stiftstidende că s-a auzit o bubuitură puternică în parc când a avut loc incidentul.

'Cobra' ride, which also crashed in 2008, goes 44mph and has three inversions

Tragedy struck when the rear carriage of thrill ride 'Cobra', at Tivoli Friheden in Aarhus, eastern Denmark, became decoupled from the coaster at 12.50pm.

Three youngsters were immediately rushed to pic.twitter.com/e3erQhQZ4x