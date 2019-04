Tragedie în Duminica Floriilor. Un fost învățător și-a ucis vecinul pentru niște găini

Pro TV

Tragedie în Duminica Floriilor într-o localitate din județul Arad. Un fost învățător de 66 de ani și-a omorât cu brutalitate un vecin.

Mărul discordiei ar fi fost găinile și câinii victimei, care i-ar fi stricat suspectului grădina. Individul, cunoscut cu probleme psihice, a fost reținut.

Scenele sângeroase s-au derulat în satul Cuvin din judeţul Arad. Totul ar fi pornit de la păsările şi câinii victimei, care i-ar fi distrus gradina fostului învăţător în vârstă de 66 de ani.

Revoltat de stricăciunile găsite, omul şi-a atacat vecinul cu o brutalitate greu de descris în cuvinte.

Ce spun martorii despre crimă

„Ăsta sapă gradina, c-o pus dovleci, c-o pus ceva pătrunjel şi a intrat ceva câine, cocoşul a vecinului în grădină, s-au contrazis şi l-a lovit”, spune un vecin.

„M-am dus după partunjel şi am auzit cum pocneşte. Nu ştiu cu ce i-a dat”, a spus Maria Cioarec, concubina victimei.

Îngrozită, femeia a dat imediat alarma. Însă loviturile au fost atât de puternice încât bărbatul în vârstă de 74 de ani a murit pe loc.

„O sunat soacra că l-a omorât vecinul. Or mai avut certuri pentru grădină. Am ştiut că are probleme, dar nu s-a gândit nimeni că se ajunge la asemenea”, a spus Lucian Popă, ginerele femeii.

„Victima prezintă pe întrega suprafaţă a corpului o multitudine de lovituri”, a declarat Pavel Palcu, procuror criminalist.

Cine este suspectul crimei

Suspectul este cunoscut ca având probleme psihice.

„A fost învăţător, a profesat ani de zile, e bolnav are ceva, în rest, el a lucrat grădina a fost om harnic muncitor”, spune o vecină.

„Autorul este o persoană bonavă luată în evidente cu boli psihice”, a declarat Pavel Palcu, procuror criminalist.

Individul a fost reţinut de poliţişti şi este cercetat pentru omor prin cruzime.

