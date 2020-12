Tragedie de Crăciun. Doi tineri au fost spulberați de o mașină pe trotuar, în Baia Mare

Tragedie de Crăciun. Doi tineri au murit vineri în Baia Mare, loviți chiar pe stradă.

Șoferul unei autoutilitare care circula cu viteză prin oraș, după cum spun martorii, a intrat pe trotuar într-o curbă și i-a spulberat pe cei doi.

Apoi a lovit un taxi pe care l-a aruncat într-un stâlp. La spital au ajuns ambii șoferi, dar și un al treilea pieton, rănit în accident.

Accidentul s-a produs la intersecția a două bulevarde intens circulate din Baia Mare.

Potrivit polițiștilor, șoferul autoutilitarei, un tânăr de 32 de ani, ar fi forțat culoarea galbenă a semaforului și a ajuns pe trotuar unde a spulberat doi tineri care așteptau în fata unui bancomat.

Apoi a lovit un taximetru care a fost proiectat într-un trecător, apoi a ajuns în stâlp. Cei doi tineri au murit pe loc, iar al treilea pieton a ajuns la spital.

Și șoferii celor două mașini au fost răniți și au fost luați de ambulanță.

Bărbat: „Am auzit o bufnitură și în momentul acela am întors capul și am văzut taxiul dând în stâlp, dubița era deja oprită și am văzut trei victime dintre care două nu mai mișcau, iar a treia dădea semne vitale."

Martor: „Dacă aici în zonă erau vreo 3, 4 persoane la coadă la bancomat, era dezastru. Eram pe balcon, impactul a fost atât de mare încât am coborât și mi-am luat doar haina pe mine și m-am văzut printre cadavre. Azi e sărbătoare, dacă lumea ieșea la plimbare prindea vreo 4, 5 persoane, care acum erau victime."

Bărbat: „Ceva viteză cu siguranță avea. Taxiul era cu fața în cealaltă parte și a fost lovit 180 de grade.”

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Nici unul dintre ei nu consumase alcool.