Povestea lui Florin, tânărul în scaun cu rotile care vrea să reprezinte România la Jocurile Paralimpice

"Dacă a fost o barieră, întotdeuna a rupt-o." Astfel vorbesc prietenii despre un tânăr de 25 de ani căruia viața i-a fost schimbată radical în urma unui accident cu motocicleta.

O fire sportivă, s-a trezit peste noapte într-un scaun cu rotile. Însă nu se dă bătut și are un vis măreț - vrea să câștige o medalie pentru România la Jocurile Paralimpice.

Dar, pentru a-și atinge țelul, are nevoie de ajutor.

El este Florin Mihuț. Locuiește într-un sat din Bihor și de mic i-a plăcut să facă sport. A participat la concursuri pe role și a și urcat pe podium. Viața i s-a schimbat însă brusc într-o zi de joi, pe când se plimba cu motocicleta.

Florin Mihuț: „Am intrat într-un parapet și de-atunci nu mai pot să merg. Când am căzut și m-am trezit întins pe asfalt am zis Doamne, acum sunt numai în mâinile tale.”

Din acea clipă, pentru tânăr a urmat o perioadă de coșmar.

Florin Mihuț: „Da, viața mea s-a schimbat radical, dar, cumva, am reușit să trec peste greutăți ajutandu-mă de sport, de prieteni, de familie. Da, am fost disperat, m-a lovit agonia, m-a lovit depresia, m-a lovit suferința. Dar am reușit să mă integrez, am reușit să-mi reiau viața. Am reușit să-mi fac scopuri noi."

Acum Florin vrea să facă sport de performanță. Și încearcă din răsputeri să își recapete forma fizică pe care o avea înainte de accident.

Florin Mihuț: „Cred că e important să-ți găsești modele în viață și-atunci am început să mă uit la persoane în scaunul ăla care fac sport, care au viață normală, care au un job. Și-așa am reușit să-mi reiau înapoi viața și să mi-o construiesc, să zic așa."

Familia și prietenii îl susțin.

Ioan Mihuț, tatăl lui Florin: „Florin este un băiat puternic, i-a plăcut sportul și continuă și-acuma să facă sport.”

Florin Mihuț: „Asta-i noul sport pe care vreau să-l practic: ciclism pentru persoane cu dizabilități. De aceea am început și o campanie, în urma cu două săptămâni, în care vreau să strâng banii pentru o bicicletă. Handbike-ul este o bicicletă cu trei roți, care se pedalează cu mâinile. Este o bicicletă specială pentru persoane cu dizabilități și iți oferă șansa să fii din nou sportiv."

Din păcate, nu are banii necesari pentru a cumpără această bicicletă, iar orice ajutor, oricât de mic, pentru el contează.