Tragedia de la Matei Balș. Rudele și-au căutat ore întregi bolnavii în spitalele din Capitală

Tragedia de la Matei Balș și drama rudelor, care ore întregi și-au căutat vineri bolnavii în spitalele din Capitală, vor aduce schimbări în sistemul de sănătate, susține ministrul Vlad Voiculescu.

De săptămâna viitoare, spitalele vor fi obligate să aibă numerele de telefon ale rudelor pacienților în format electronic.

Pe de altă parte, încă unul dintre bolnavii transferați din Institut a decedat, însă nu suferise din cauza incendiului, spun medicii.

De cum au aflat despre incendiul de la Matei Balș, familiile bolnavilor au venit într-un suflet la poarta spitalului. Unii dintre ei s-au chinuit ore întregi până când au reușit să afle unde au fost transferați pacienții ori să stea de vorbă cu cei care se simțeau mai bine.

Reporter: „Presupun că nu ați reușit să vorbiți cu dumneaei.”

Femeie: „Nu, pentru că telefonul este aici și acum mă chinui să iau telefonul din Balș să i-l duc la Militar și nimeni nu îmi dă nicio informație, cum pot să iau acest telefon. Nu știu decât că este la Spitalul Militar, într-o stare mult mai critică decât era aici.''

Reporter: „Au transferat-o de aici dimineață?”

Femeie: „Da, prima oară la Witting, dar nu aveau echipamentele necesare pentru ea și apoi a fost transferată la Spitalul Militar Central.”

Reporter: „Cum ați dat de ea?”

Femeie: „Am sunat la toate spitalele.''

La început, oamenii nici măcar nu știau dacă rudele se află printre persoanele decedate. Ministrul Sănătății spune că familiile nu au putut fi anunțate, pentru că foile pe care erau trecute numerele de telefon ale familiilor erau în clădirea care a ars, sigilată de Poliție și nu existau date în sistemul electronic.

Pentru ca astfel de situații să fie evitate, Vlad Voiculescu spune că va schimba legislația.

Între timp, un alt pacient care a fost transferat în urma incendiului a decedat. Este vorba despre un bărbat de 70 de ani care ajunsese la Spitalul Universitar. Avea o pneumonie severă cauzată de infecția Covid, iar medicii nu au putut să îl salveze.

Din cei rămași în viață, nouă sunt în secțiile de terapie intensivă, iar trei dintre aceștia sunt ținuți în viață de aparate. Medici sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Alți 32 rămân internați, cu o stare de sănătate stabilă.

După clipele de coșmar trăite în timpul incendiului, cinci dintre bolnavi răsuflă acum ușurați în sânul familiilor. Trei femei care au fost aduse la Spitalul Floreasca, în secția medicală, au plecat acasă după ce doctorii le-au aprobat externarea la cerere, iar ceilalți doi bolnavi au fost externați de la Spitalul Militar.

La Matei Balș, doctorii care nu au fost de gardă în noaptea tragediei și care au aflat din presă despre nenorocire spun că Institutul are nevoie de centrală termică proprie. Faptul că în saloane nu era suficient de cald era cunoscut de multă vreme. Unitatea sanitară e racordată la rețeaua de termoficare a orașului.

Adrian Marinescu, medic infecționist: „Cu o seară înainte am fost de gardă și camera de gardă era chiar în acel pavilion. N-aș spune că era o temperatură de confort și acest lucru era știut încă de dinainte, dar nu era foarte frig. Din punctul meu de vedere nu era foarte frig, dar pentru o persoană care are febră, este mai sensibilă, percepția e diferită. O pătură în plus, două paturi reprezentau soluția, asta concret, că la nivel scriptic am făcut demersuri și cred că vom avea în curând centrale proprii. Nu am încurajat sursele externe de căldură, mai ales acum în pandemie, când este consumul mare de oxigen.''

În Institutul Matei Balș sunt și acum internați sute de bolnavi cu SARS-CoV-2. Este unitatea sanitară principală în care s-au tratat aceste cazuri încă de la începutul pandemiei.