Tradiția mai puțin cunoscută de Paștele Catolic. Ce fac copiii în fiecare an la Mănăstirea Sfânta Maria Radna

Și în acest an, Paștele Catolic a fost motiv de distracție pentru copiii care au ajuns la Mănăstirea Sfânta Maria Radna din Lipova, în județul Arad.

După slujba de Înviere, a fost organizată, pentru ei, o ”vânătoare” specială. Sute de ouă vopsite, dar și ouă de ciocolată, au fost ascunse în spatele bisericii.

Evident, cei mici au pornit cu mult entuziasm în căutarea lor.

Ajutoarele iepurașului au avut grijă să facă acest joc cât mai distractiv.

Baiețel: "Opt, nouă, zece...".

Reporter: "Zece ouă ai găsit?".

Băiețel: "Da".

Reporter: "Și mai cauți?".

Băiețel: "Da".

Reporter: "Cine a ascuns ouăle?".

Băiețel: "Iepurașul".

Reporter: "L-ai văzut? Cum arată?".

Băiețel: "E așa mic și draguț".

Reporter: "Te-ai pregatit mult?".

Băiețel: "Da, cu flotări".

Reporter: "Cum ai făcut? Arată-mi".

Băiețel: "Uite asa: 1, 2 și 3".

Reporter: "Câte ouă ai găsit?".

Băiețel: "Șase, în total".

Reporter: "Unde au fost ascunse?".

Băiețel: "În iarbă și după statui".

Reporter: "Ai alergat mult după ele?".

Băiețel: "Da".

Zeci de copii, însoțiți de părinți, s-au distrat în timpul vânătorii de ouă. Nu toți au fost, însă, mulțumiți de rezultate.

Băiețel: "Eu am găsit șapte ouă din aste roșii și cinci de ciocolată. A fost foarte ușor să le găsesc. Nici eu nu m-am așteptat să fie așa ușor".

Reporter: "Câte ouă ai găsit?".

Fetiță: "Patru".

Reporter: "Și de ce esti supărată?".

Fetiță: "Că nu am găsit mai multe".

Andreas Reinholz, preot paroh: "Sunt vreo 15 ani de când am început această tradiție și am văzut că le place copiilor. Am spus că continuăm și merită să păstrăm această tradiție, fiindcă ei se bucură și este cel mai important lucru și atunci sunt părinții fericiți, când copiii lor sunt fericiți".

Mănăstirea Radna este unul dintre cele mai îndrăgite locuri de pelerinaj ale credincioșilor catolici din România.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-04-2023 08:26